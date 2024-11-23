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社會邊緣戶有春天！重機騎士載花蓮150位獨老　共赴圓夢餐會

▲重機騎士載著獨居老人前往美侖飯店，共赴圓夢的饗宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

重機騎士載著獨居老人前往美侖飯店，共赴圓夢的饗宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會22日邀請30多位重機騎士載著獨居老人前往美侖飯店，共赴圓夢的饗宴，縣長徐榛蔚也特地出席，除了關心老人們的身體健康之外，也宣導各鄉鎮市服務據點之福利，敬邀長者常常走出戶外，維持健康的身體。

圓夢餐會今年邁入第二十屆，每年社工都會一一邀約服務的長者，出門對弱勢長者是一大工程，但因社工和長者建立的互信基礎，讓長者再不方便、不想出門，也會因社工盛情邀約而答應。活動當天，老家邀請了來自台北的重機騎士們，載著老大人們，繞行花蓮市區，體驗騎乘重機的夢想，抵達飯店後，一連串的闖關遊戲和最新科技VAR LIVE結合虛擬與實境娛樂體驗，讓長輩身臨其境地參與遊戲中！

縣長徐榛蔚表示，感謝老家協會20年來為花蓮縣的老人服務不間斷，在邁入超高齡社會環境下，花蓮縣政府希望透過積極推動社區照顧關懷據點和社區長照站的佈點工作，以提供更多元化、貼心的社區服務，讓老大人能夠在家鄉享受到更高品質的生活及延緩老化進度。

▲重機騎士載著獨居老人前往美侖飯店，共赴圓夢的饗宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚出席關心老人們的身體健康之外，也邀長者常常走出戶外，維持健康的身體。

徐榛蔚指出，為滿足老年人群日益增長的需求，縣府積極宣導和輔導在地單位，協助他們建立社區照顧關懷據點和社區長照站，同時以提升整個社區照顧服務的品質和覆蓋率，為花蓮縣的老大人帶來更多福祉和幸福，讓他們能夠健康快樂地度過晚年生活。縣府將邀請更多單位投入社區照顧關懷據點和社區長照站服務，共同為老大人提供更好的服務和支持。

老家協會理事長楊傑表示，今年的地震和颱風對花蓮和老家都造成相當艱鉅的影響，但是長者的服務不能停，希望二十週年的系列活動可以帶來更多正向力量。

▲重機騎士載著獨居老人前往美侖飯店，共赴圓夢的饗宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

執行長蔡智全提到，老家的服務一直站在最前線，希望在福利邊緣外的長者老有所養。即將到來的是農曆新年，老家照慣例募集春節福袋，因為家家戶戶歡喜團圓之際，仍有許多失依獨和和家庭因經濟困頓，無法感受節日溫暖和補助，成為所謂的「社福邊緣戶」，生活比一般中低收入戶更艱難。助老福袋募集也盼望各界一起相挺，每份888的福袋再加上時令食材物資由社工親送到長者家，平時食慾不好的阿公、阿嬤都胃口大開，讓花東獨居長者、和弱勢家庭在新春年節將溫暖吃進嘴裡、暖在心裡。

活動由台灣花蓮地方檢察署主辦，天祥國際同濟會、財團法人中國家庭計劃協會、台北追夢騎士團、利晉工程等各界個人愛心贊助協辦；再加上花蓮國際獅子會、凱基人壽金昱通訊處、四維高中和光復商等社青學子擔任志工，長者感受到最尊榮服務。

受邀的150多位長輩在用餐同時，小天使進場為長輩慶生增添亮點，接續憶難忘金曲樂團、中華國小鼓箱隊和天界之舟等團體的演出更為活動掀起另一波高潮。

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