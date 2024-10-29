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從「想收到的禮物」來判斷！從「現在到明年春天」該怎麼抓住愛情關鍵？

▲今天是農曆七夕情人節，桃園市衛生局呼籲，情人在享受浪漫愛情同時也要做好個人保護。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲迎接下一個春天，快抓住浪漫邂逅的機會！（示意圖／pixabay）

記者錢雅慧／綜合報導

雖然日子正逐步走到冬季，但隨著季節更替，溫暖的春天一定會再度來臨！春天象徵著新的開始和希望，為浪漫邂逅帶來了更多機會，你是不是也感覺到隨著季節的變化，戀愛的機運也會逐漸提升呢？以下心理測驗將幫你預測，從現在到明年春天，如何抓住愛情的關鍵！

Q：哇～你從久別重逢的朋友那裡收到了禮物！禮物會是什麼呢？

▲▼ 心理測驗,春天戀愛,愛情運勢,個性,春天,googirl。（圖／擷取自「Goodgirl」網站）

▲從4種禮物中，直覺挑出最喜歡的一個！（圖／擷取自「Goodgirl」網站）

A：迷你黃色花束
B：淡粉紅色鋼筆
C：柑橘香的身體乳霜
D：印有名字的口紅

如果你選擇A，你純真的個性會讓你更受人喜愛！
選擇黃色小花的你，特徵是純潔以及對他人的信任，即便暫時遠離愛情，也始終保有一顆純真的心。在下一個春天，想要抓住愛情機會，就必須放下恐懼和擔憂，展現出你純真的本色。你的天真笑容將穩定並提升愛情運勢，讓愛情生活順利如願！

如果你選擇B，你會以可靠的姐姐魅力吸引年輕人！
如果你選擇了一支淡粉紅色的鋼筆，那麼你就是一個認真的人，雖然想要過著輕鬆愉快的生活，但責任感很強，經常會猶豫不決。然而，這種認真努力的一面，即將在愛情中得到正面評價！因為你有一種可靠的姐姐魅力，自我意識堅定，肯定會特別吸引年輕男孩的注意。為了增加結識朋友的機會，你應該嘗試一些你平常不會做的事情！

如果你選擇C，你的內在美和自信將是你的魅力來源！
選擇柑橘香身體乳霜的你，一定是每天都有保養習慣的健康美女。透過定期內外保養，將帶來自我肯定與心理穩定，也會擁有豐沛自信。這些都會成為魅力的源泉，也會大大提升你明年春天的愛情運。

如果你選擇D，發揮你的獨特氣質就有機會擄獲摯愛！
如果你選擇印有名字的口紅，你就擁有在愛情中無所畏懼前進的力量和動力！你是那種既享受愛情的甜蜜，也懂得享受苦澀心碎的人，下一個春天大膽與你喜歡類型以外的人浪漫吧！你可能會從他們身上發現你沒有意識到魅力和才華，大大增加你自己的經驗，甚至還有可能出現無法預測、令人驚訝的發展！

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