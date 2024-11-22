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香港–花蓮包機首航！香港議員率隊訪花　承諾擴大宣傳力度

▲▼香港區議會議員一行人造訪花蓮縣進行為期兩天的考察行程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼香港區議會議員一行人造訪花蓮縣進行為期兩天的考察行程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

香港西貢區議會議員林俊嘉及議員陳繼偉19日至20日率香港旅遊專業聯盟香港羅梁體育會榮譽會長羅啟邦、榮譽主席梁偉龍等一行人造訪花蓮縣進行為期兩天的考察行程，20日上午特別拜訪花蓮縣長徐榛蔚親，雙方就12月12日「香港－花蓮」包機直航的觀光活動事宜進行討論，期望香港與花蓮兩地情誼更加緊密，也為花蓮觀光產業注入新動能。

喜迎來自香港的多位議員及貴賓們，花蓮縣長徐榛蔚榮幸地表示，很開心能夠親自接待大家，感謝大家特別來到花蓮進行考察交流，也感謝臺灣女企業家協會創會理事長馬愛珍對臺灣的貢獻。

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▲▼香港區議會議員一行人造訪花蓮縣進行為期兩天的考察行程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼雙方就香港花蓮包機直航事宜展開交流。

徐榛蔚分享道，位於台灣東岸的花蓮縣，不僅是全台土地面積最大的城市，橫跨西岸六個縣市，也是全台擁有最長海岸線的城市，全長延綿約一七五公里，雄偉壯闊的山海景觀，讓花蓮彷彿是全民的運動場、健身房，相當值得香港朋友買張來回機票直達花蓮走走逛逛。

▲▼香港區議會議員一行人造訪花蓮縣進行為期兩天的考察行程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

香港西貢區議會議員林俊嘉表示，台灣尤其花蓮如同第二個家，很高興能夠再次到訪花蓮，早些年在台灣讀書時，畢業旅行就到花蓮旅遊，壯麗無垠的太魯閣、口感軟糯的麻糬都是他對花蓮深刻的記憶，遺憾的是交通便捷性阻礙花蓮觀光發展，緊接著12月12日即將首航「香港－花蓮」包機直航，每周4航班往返，大幅提升兩地往返的便捷性，相信屆時兩地往返的遊客能夠帶動地方經濟，也讓香港朋友更加認識花蓮。

香港旅遊專業聯盟香港羅梁體育會榮譽會長羅啟邦也表示，承如徐縣長所言，雄偉壯闊的山海景觀，讓花蓮彷彿是全民的運動場、健身房，這正是香港所沒有的，加上，花蓮擁有豐富的農業文化，亦非常適合讓香港朋友來場農村遊程體驗，甚至，針對自由行的散客，也可以依據不同年齡層的旅客，設計不同特色的套裝遊程，像是老年團文化之旅、青壯年團戶外踏青之旅，以及老少咸宜的家庭團等，讓各個年齡層的香港朋友都能造訪花蓮。

▲▼香港區議會議員一行人造訪花蓮縣進行為期兩天的考察行程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚致贈茶米禮盒及產自海拔約八百公尺六十石山的綠埏蜜香紅茶。

會議上中，眾人針對「香港－花蓮」包機直航的觀光活動事宜進行相當多的討論；在香港方面，目前僅有雙層巴士進行花蓮觀光宣傳，地點侷限在香港島，徐榛蔚回應，相較於花蓮，香港地狹人稠，花蓮廣闊的山海景觀定能讓香港朋友暢快舒心，因此擴大香港觀光宣傳是必要的，經討論後，後續宣傳將擴大至香港全地區的普通中小巴士，讓宣傳效果最大化。

▲▼香港區議會議員一行人造訪花蓮縣進行為期兩天的考察行程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼香港貴賓回贈火龍旗幟和火龍裝飾品；火龍代表驅邪祈福，盼花蓮未來不再有重大天災。

而「永續遊花蓮獎勵方案」推出後獲得熱烈響應，目前獎勵計畫僅至12月20日或經費用完為止，由於該項獎勵方案經費係由交通部觀光署補助，徐榛蔚承諾明年將以縣預算來補助香港直航旅遊獎勵方案，迎接更多香港朋友來到花蓮，讓香港與花蓮兩地情誼更加緊密，也為花蓮觀光產業注入新動能。

▲▼香港區議會議員一行人造訪花蓮縣進行為期兩天的考察行程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

振興觀光絕非口號，為活絡震後觀光經濟，花蓮縣政府自5月10日起提出永續遊花蓮4大獎勵方案，持續透過各種大型觀光活動、旅遊獎勵、協助媒合上架購物平台等方式持續努力，縣長徐榛蔚更帶領縣府團隊積極爭取中央資源，攜手各縣市政府，推出一系列振興活動，包含擴大2024花蓮購物節、多場次商圈伴手禮展售會及本地特色市集音樂會、東大門夜市的好市加倍券、振興消費券、住宿補助等集客促購活動。

「香港－花蓮」直飛航班，將於12月12日包機首航，每周4航班往返，屆時縣內公共運輸「311A機場線」亦將再調整配合國際線航班到離站時間，讓香港自由行旅客入境花蓮後的縣內交通能更加順暢，從花蓮機場至花蓮轉運站轉乘公共運輸，四處遊覽花蓮山海縱谷壯闊美景，皆能更加便利。

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