謝宜容找律師戰全國！她曝「受虐者一定很多」：無法想像有多囂張

▲謝宜容。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）



記者施怡妏／綜合報導

勞動部前分署長謝宜容被指涉霸凌下屬、導致吳姓職員輕生，震驚社會。對此，財經網美胡采蘋表示，曾經用過雙面人主管，表面愛護下屬，但私底下卻是暴虐，相信霸凌事件一定有更多人受虐，「無法想像平時有多囂張」，她也提到吹哨人新北市議員李宇翔，從頭到尾不懈揭發，讓事情獲得社會大眾重視。

胡采蘋在臉書發文，以往也用過雙面人主管，表面愛護下屬、實則私下暴虐，直到3名員工相繼離職後才察覺問題，「我們看到的都是冰山一角，而且都已經晚了」，如果不第一時間處理，事情只會越來越無法收拾，犧牲更多能幹的同事，甚至最後發生不幸，「這就是我們自己的過錯」。

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她強調，謝宜容的事件一拖再拖，無法容忍，總統都出來道歉了，謝宜容竟然還能發律師函跟全國人民戰下去，「無法想像此人平時無人關注時能多囂張，到底是誰包庇此人，現在民怨沸騰，如果不能清查到底，必將動搖國本」。

胡采蘋相信一定還有其他人受到霸凌，「謝宜容的問題不可能是她一個人的問題，她是受到包庇，各種管道都把問題壓下來，最終受虐者只能以死抗議」。

胡采蘋也特別提到民進黨籍新北市議員李宇翔，從頭到尾不懈揭發，這起事件才獲得社會大眾的重視，揭露執政體系的問題，面對同事的壓力、選民的壓力，「但是他仍然決定做對的事情，這才是應該要被鼓勵的人，我不認識李宇翔，但是非常感謝你的勇氣」。

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