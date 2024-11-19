　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

學生妹瞞著男友半夜偷約砲！摩鐵內「戴眼罩服務」慘遭偷拍

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女學生透過交友軟體，跟洪姓網友約砲，沒想到戴眼罩性服務時遭到偷拍。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台中一名女學生小花（化名）先前透過交友軟體，與一名洪姓網友約砲，怎料戴眼罩恩愛的過程遭到偷拍，洪男甚至以此為威脅，逼迫她再次赴約，嚇得她報警提告。台中地院審理後，依照無故拍攝他人性影像罪等罪嫌，判處1年2月有期徒刑、緩刑3年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花先前透過交友軟體，與洪男成為砲友關係，2人時常相約開房，解決彼此的生理需求。2023年9月間，小花與洪男再度到摩鐵約會，期間為了情趣，小花戴上眼罩服務洪男，這段過程卻被洪男拍了下來。

後續小花不願再見面，但洪男意猶未盡，竟將偷拍的影片傳給小花，並且指定時間，逼迫小花「出來再讓我玩一次啊」，否則便要在小花的老家、學校、補習班等處散播性影像。

▲▼街頭,巷弄,巷子,暗巷,PUB,性侵,夜店,撿屍。（圖／翻攝自pixabay）

▲女學生透過交友軟體，跟洪姓網友約砲，沒想到戴眼罩性服務時遭到偷拍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

洪男甚至還出言羞辱小花，明明已有男友，卻仍半夜跟他相約，「還像XX一樣趴著，我給他（男友）看看好了」，恐嚇小花若不赴約，同樣會將性影像傳給小花的男友。

小花遭到恐嚇，身心大受打擊，但仍堅決不赴約，並且報警提告。洪男落網以後，則對自己的犯行坦承不諱，也跟小花達成和解，台中地院法官因此認為，洪男具有改善之可能性，因為一時失慮致罹刑章，應知所警惕。

雖然小花不同意給予緩刑機會，不過台中地院考量洪男的犯後態度，最終依照無故拍攝他人性影像罪、2宗強制未遂罪等罪嫌，判處1年2月有期徒刑、緩刑3年，全案仍可上訴。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高雄晚間槍響！警開2槍抓到1人1落跑
獨／載爸媽撞爛試乘車！21歲女曝事發原因
草屯鎮長猝逝前畫面曝　家屬還原搶命不及原因
13刀狠殺女友狂分屍！開膛剖肚切割內臟沖馬桶　醋男逃死判決曝
「先有雞還是先有蛋？」　科學家聲稱有答案了
新北捷運環狀線「年底復駛」　鋼箱梁明全復位

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄晚間槍響！車手拒捕衝撞　警開2槍抓到1人1落跑

桃園觀音火燒車！移工自撞民宅起火　貨車燒成一團火球

獨／載爸媽撞爛試乘車！21歲女當場嚇傻　曝路不熟距離沒抓好

學生妹瞞著男友半夜偷約砲！摩鐵內「戴眼罩服務」慘遭偷拍

草屯鎮長猝逝前燦笑比讚畫面曝　家屬還原搶命不及關鍵原因

13刀狠殺女友狂分屍！開膛剖肚切割內臟沖馬桶　醋男逃死判決曝

社子島鐵皮工廠深夜豪車聚集　警「直覺有詭」抄出天九賭場

快訊／2女搬走高雄土地公廟整箱泡麵　警火速逮人送辦

快訊／下班注意！國1南彰化段塞成停車場　4車連環撞釀1傷

台中騎士碰撞下客公車...又撞上路過公車　腰部受傷送醫

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

中職出手協調赴日班機　蔡其昌坦言有難度

徐乃麟「拌麵不賣了」曝市場萎縮　合體胡瓜破局：請不起兩個人XD

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

中華隊前進東京跳「勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

快訊／高雄晚間槍響！車手拒捕衝撞　警開2槍抓到1人1落跑

桃園觀音火燒車！移工自撞民宅起火　貨車燒成一團火球

獨／載爸媽撞爛試乘車！21歲女當場嚇傻　曝路不熟距離沒抓好

學生妹瞞著男友半夜偷約砲！摩鐵內「戴眼罩服務」慘遭偷拍

草屯鎮長猝逝前燦笑比讚畫面曝　家屬還原搶命不及關鍵原因

13刀狠殺女友狂分屍！開膛剖肚切割內臟沖馬桶　醋男逃死判決曝

社子島鐵皮工廠深夜豪車聚集　警「直覺有詭」抄出天九賭場

快訊／2女搬走高雄土地公廟整箱泡麵　警火速逮人送辦

快訊／下班注意！國1南彰化段塞成停車場　4車連環撞釀1傷

台中騎士碰撞下客公車...又撞上路過公車　腰部受傷送醫

他慘遭「8腳吸血魔王」鑽肚啃肉…一看嚇瘋　醫30秒抓蟲畫面曝

傅崐萁才質疑拿兒當人頭！　國民黨團要成立「郭智輝調查委員會」

新北道安團隊奪金安獎7大獎　為市民打造最安全的路

快訊／高雄晚間槍響！車手拒捕衝撞　警開2槍抓到1人1落跑

新創之星挑戰賽得獎者出爐　侯友宜：持續挹注資源新創產業

五股觀音坑溪橋重建啟用　侯友宜：打造淡水河左岸安全廊帶

新北創建網頁線上遊戲　傳達水保知識寓教於樂

桃園觀音火燒車！移工自撞民宅起火　貨車燒成一團火球

獨／載爸媽撞爛試乘車！21歲女當場嚇傻　曝路不熟距離沒抓好

建立良善亞太地區金融機構交流平臺　第40屆ABA會員大會圓滿落幕

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

獨／進泰昌園區就別想走！豬仔曝獲釋「超硬條件」

新竹媽「懷孕生子」吸毒沒停過！　3個月大兒喝母乳中毒亡

獨／3台人遭囚緬！出逃豬仔認出高雄正妹和男閨蜜

柯文哲自爆還有2大案　喊辭主席指定接班人

草屯鎮長簡景賢驟逝！檢曝相驗結果：自然死亡

即／下班注意！國1南彰化段塞成停車場

苗栗驚悚車禍！晨運婦小跑橫越馬路慘遭撞飛亡

獨／營業所地點曝！女返程「未買先撞」撞爛試乘車

即／駕駛突踩油門拒檢逃逸　高雄2警受傷

新竹大黃狗躺地睡遭輾過　治療11天過世

更多熱門

相關新聞

妻閨蜜歸Me！噁男赴喬遷宴「脫衣偷摸性侵」

妻閨蜜歸Me！噁男赴喬遷宴「脫衣偷摸性侵」

韓劇《好搭檔》由張娜拉、南志鉉搭檔主演，扮演離婚組的律師，第2集描述互為閨蜜的夫妻在露營時雙雙出軌，豈料劇情內容卻在生活中真實上演！一名女性控訴，她和老公招待閨蜜夫妻來家裡參加「喬遷宴」，豈料酒醉後竟遭閨蜜的丈夫性侵、偷拍，而自己的老公則是被閨蜜牽著手到洗衣室摸乳，令她相當崩潰。

維修浴室竟偷裝針孔　變態水電工判10月

維修浴室竟偷裝針孔　變態水電工判10月

最慘綠帽夫！妻偷拍性愛片傳給小王　他6年後才知真相

最慘綠帽夫！妻偷拍性愛片傳給小王　他6年後才知真相

信義偷拍警被指遭縱放　中正二：絕無包庇

信義偷拍警被指遭縱放　中正二：絕無包庇

北市女警遭偷拍崩潰：最後知道竟是我

北市女警遭偷拍崩潰：最後知道竟是我

關鍵字：

學生妹約砲交友軟體偷拍眼罩

讀者迴響

熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

7萬股民哭哭！廷鑫、昶虹今終止上市　股票淪壁紙

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

中華隊出發東京「華航正妹獻花」　網暴動！IG被神出

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

慶中華隊前進東京！手搖飲今天飲料買1送1

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

中職出手協調赴日班機　蔡其昌坦言有難度

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面