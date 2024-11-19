學生妹瞞著男友半夜偷約砲！摩鐵內「戴眼罩服務」慘遭偷拍

▲女學生透過交友軟體，跟洪姓網友約砲，沒想到戴眼罩性服務時遭到偷拍。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

台中一名女學生小花（化名）先前透過交友軟體，與一名洪姓網友約砲，怎料戴眼罩恩愛的過程遭到偷拍，洪男甚至以此為威脅，逼迫她再次赴約，嚇得她報警提告。台中地院審理後，依照無故拍攝他人性影像罪等罪嫌，判處1年2月有期徒刑、緩刑3年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花先前透過交友軟體，與洪男成為砲友關係，2人時常相約開房，解決彼此的生理需求。2023年9月間，小花與洪男再度到摩鐵約會，期間為了情趣，小花戴上眼罩服務洪男，這段過程卻被洪男拍了下來。

後續小花不願再見面，但洪男意猶未盡，竟將偷拍的影片傳給小花，並且指定時間，逼迫小花「出來再讓我玩一次啊」，否則便要在小花的老家、學校、補習班等處散播性影像。

▲女學生透過交友軟體，跟洪姓網友約砲，沒想到戴眼罩性服務時遭到偷拍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



洪男甚至還出言羞辱小花，明明已有男友，卻仍半夜跟他相約，「還像XX一樣趴著，我給他（男友）看看好了」，恐嚇小花若不赴約，同樣會將性影像傳給小花的男友。

小花遭到恐嚇，身心大受打擊，但仍堅決不赴約，並且報警提告。洪男落網以後，則對自己的犯行坦承不諱，也跟小花達成和解，台中地院法官因此認為，洪男具有改善之可能性，因為一時失慮致罹刑章，應知所警惕。

雖然小花不同意給予緩刑機會，不過台中地院考量洪男的犯後態度，最終依照無故拍攝他人性影像罪、2宗強制未遂罪等罪嫌，判處1年2月有期徒刑、緩刑3年，全案仍可上訴。