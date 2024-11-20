分居夫登門撲倒床上強吻脫衣　妻裸身擋門慘被拖到走廊

▲林姓男子不想要離婚，衝到分居妻子住處施暴，被檢察官依強制猥褻等罪嫌起訴。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子與妻子分居後不甘心，大半夜猛按妻子住處電鈴並傳訊揚言散布性愛照，妻子開門即遭強吻被扯下衣褲，趁隙打電話報警後，不顧自己下身赤裸，擋住門口不讓林男離開，又遭林男硬拖到走廊上。林男辯稱只是不希望離婚，怕妻子聲音太大，親她是想要她閉嘴，台北地檢署20日依強制猥褻、妨害性隱私等多罪起訴林男。

林男與妻子原本是工作夥伴，6、7月間，2人因工作態度問題發生爭執，林男一氣之下放話要離婚，並搬出住處，沒想到分居1個月左右，林男開始反悔，凌晨3、4點跑回妻子住處狂按門鈴，並打電話傳訊要妻子開門。

熟睡的林妻清晨醒來看手機，發現林男擅自刪除她的社群留言紀錄，還傳送以前偷拍的性愛照，並揚言散布出，林妻趕緊開門，林男立即將妻子撲到床上壓制，強吻妻子並脫去衣褲，妻子努力掙脫後，打電話報警。

林妻不甘心受辱，堅持要等警察到場，一女當關地擋住家門口，不讓林男離開，此時林男拿出手機拍下妻子裸身站在門口的樣子，接著把妻子硬拖到門外的大樓走廊上，2人在門外纏鬥過程被社區監視器拍下，過程中互有掛彩。

林男到案承認犯錯，稱自己只是不願意離婚，但事後卻又反告妻子傷害，檢察官調查認為林男無故登入妻子的社群帳號觸犯妨害電腦使用罪，強吻脫衣等行為涉及強制猥褻，偷拍性愛照還揚言散布則構成妨害性隱私、恐嚇等罪，依法將林男提起公訴，至於妻子被控傷害部分，屬於正當防衛，處分不起訴。