　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

去咖啡廳不消費卻爽充電！嘉義女充1小時手機　被依竊盜罪判罰2千

▲女生約會帶手機充電器，是不想回家嗎。（示意圖／取自免費圖庫／Pexels）

▲女子到咖啡廳不消費卻拿出手機充電，經店員勸阻不聽後，店員報警並提告竊盜，判決結果出爐。（示意圖／取自Pexels）

記者陳韻如／嘉義報導

嘉義一名吳姓女子把咖啡廳當成免費手機充電站，一坐就將近1小時，全程未消費，經店員多次勸阻不聽，店員氣得立即報警。警方到場後將吳女以現行犯逮捕，而嘉義地院近日審結，依竊取電能罪判罰2000元。全案可上訴。

這起案件發生在今年9月間，吳女跑到嘉義市一間路易莎咖啡店2樓，占用座位後就拿出手機充電器替手機充電，店員發現後立即上前要求她消費點餐，但她卻毫不理會，整個時間長達將近1小時，後來店員忍無可忍報警求助，並提告竊盜。

經訊問後，吳女矢口否認有竊盜犯行，還稱她自己上午11點多就坐在咖啡店內，沒有消費，後來手機沒電，才充電，「那是公共場所，為什麼不能在那充電，我用的是台電的電，不是路易莎的電」等語。

檢方事後勘驗店內監視器等，認定吳女知道電費是由路易莎繳納，而非她繳納，但仍未經店家同意擅自使用，足認有竊盜犯意等不法意圖，應以簡易判決處刑。

案經嘉義地院審理，法官認為，吳女部透過合法付費使用電力，竊取他人電力，欠缺尊重他人財產權的觀念，而其竊取電力經推算為0.7度，換算電費金額4.7元，審酌店員損害輕微，及吳女否認犯行，也未與店員達成和解，最終依竊取電能罪判處2000元罰金，如易服勞役。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／勞動部員工輕生亡　勞檢稽查結果出爐
謝宜容是老牌醬油家族成員　已第三代接手！鄰居曝互動情形
快訊／台中工地爆炸！　2人遭電擊倒地
靜宜女大生為愛赴緬！「懷孕8個月遭拘留」　照片曝光
高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！　網認出台灣腔
林家正下跪姿傳球「一次殺2個」　球迷嗨：雙殺守備帥慘！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

19個月未收租金再見成白骨！房東說「忘了」　女房客相驗死因曝

快訊／北市工地意外！工人站5米高鋼樑焊接　失足摔落送醫

下雨土石鬆動！基隆阿根納造船廠旁山壁坍方　轎車慘遭壓毀畫面曝

去咖啡廳不消費卻爽充電！嘉義女充1小時手機　被依竊盜罪判罰2千

快訊／台中工地爆炸！2人慘遭電擊倒地　1人一度失去生命跡象

謝宜容是雲林老牌醬油家族成員　已第三代接手...鄰曝互動情形

誣告陳時奮被判刑又遭求償975萬　高虹安委律師代打明年1月再戰

靜宜女大生為愛赴緬！「懷孕8個月遭拘留」照片曝光　編號DX879

台中3歲男童驚險迷途500m　警抱他沿路問...攔車竟攔到媽媽

快訊／新北汽車掛註銷牌拒檢落跑　女騎士無辜挨撞受傷送醫

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

長針眼阿嬤唸神奇咒語　用衣角掃過隔天就消腫

19個月未收租金再見成白骨！房東說「忘了」　女房客相驗死因曝

快訊／北市工地意外！工人站5米高鋼樑焊接　失足摔落送醫

下雨土石鬆動！基隆阿根納造船廠旁山壁坍方　轎車慘遭壓毀畫面曝

去咖啡廳不消費卻爽充電！嘉義女充1小時手機　被依竊盜罪判罰2千

快訊／台中工地爆炸！2人慘遭電擊倒地　1人一度失去生命跡象

謝宜容是雲林老牌醬油家族成員　已第三代接手...鄰曝互動情形

誣告陳時奮被判刑又遭求償975萬　高虹安委律師代打明年1月再戰

靜宜女大生為愛赴緬！「懷孕8個月遭拘留」照片曝光　編號DX879

台中3歲男童驚險迷途500m　警抱他沿路問...攔車竟攔到媽媽

快訊／新北汽車掛註銷牌拒檢落跑　女騎士無辜挨撞受傷送醫

19個月未收租金再見成白骨！房東說「忘了」　女房客相驗死因曝

AI發威唱旺半導體　10月電力景氣燈號連6月亮黃紅燈

徐乃麟狠揍卜學亮　被高空海盜船嚇到腿軟

新北勞檢稽查北分署結果出爐！　疑有加班費給付不足情事恐罰100萬元

美113歲人瑞睡夢中離世！曝4大長壽秘訣：1點避免衰老

勞動部霸凌案延燒！女主播認也曾受害「列5點自保措施」：別不吭聲

開戰以來首度！　俄發射洲際彈道飛彈攻擊烏克蘭

要卓榮泰「果斷處理」勞動部霸凌案　朱立倫：別再官官相護

莊昕諺積極攻擊好球帶　王志煊拆彈保持「解決心態」

鄧惠文談AI「性表現」優於人類？思辨「AI伴侶」行不行

買企鵝蛋玩具「泡水1晚」 女開箱傻眼：這是異形吧

社會熱門新聞

謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

謝宜容事件波及「雲林望族」　134字回應一星洗版

彰化阿北深夜走路遭撞不治　騎士送醫　

即／5億案開庭爆衝突！夏男遭嗆扯下女子口罩

台鐵司機員猝死　出門前親吻妻子臉頰

即／聯繫不上房客！北市房東開門看到白骨嚇壞

大亨開價玩5年給1億　小模被控不起訴

勞發署北分署霸凌案！謝宜容遭列他字案被告調查

戒菸團體聚集抗爭　盼全面禁售紙菸

健檢僅1紅字…台鐵54歲司機員列車猝死！相驗結果出爐

屏東男郵局搶劫　遭逮捕狂喊：我要告你們

欠房租19個月沒催討！暖心房東驚見她躺床上成白骨

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台灣0比2吞敗　陳傑憲猛打賞無用

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

連恩告別式「一世代全到了」

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

台人熱情應援　網感動：超級大聲

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

更多

最夯影音

更多

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面