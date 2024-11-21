去咖啡廳不消費卻爽充電！嘉義女充1小時手機　被依竊盜罪判罰2千

▲女子到咖啡廳不消費卻拿出手機充電，經店員勸阻不聽後，店員報警並提告竊盜，判決結果出爐。（示意圖／取自Pexels）

記者陳韻如／嘉義報導

嘉義一名吳姓女子把咖啡廳當成免費手機充電站，一坐就將近1小時，全程未消費，經店員多次勸阻不聽，店員氣得立即報警。警方到場後將吳女以現行犯逮捕，而嘉義地院近日審結，依竊取電能罪判罰2000元。全案可上訴。

這起案件發生在今年9月間，吳女跑到嘉義市一間路易莎咖啡店2樓，占用座位後就拿出手機充電器替手機充電，店員發現後立即上前要求她消費點餐，但她卻毫不理會，整個時間長達將近1小時，後來店員忍無可忍報警求助，並提告竊盜。

經訊問後，吳女矢口否認有竊盜犯行，還稱她自己上午11點多就坐在咖啡店內，沒有消費，後來手機沒電，才充電，「那是公共場所，為什麼不能在那充電，我用的是台電的電，不是路易莎的電」等語。

檢方事後勘驗店內監視器等，認定吳女知道電費是由路易莎繳納，而非她繳納，但仍未經店家同意擅自使用，足認有竊盜犯意等不法意圖，應以簡易判決處刑。

案經嘉義地院審理，法官認為，吳女部透過合法付費使用電力，竊取他人電力，欠缺尊重他人財產權的觀念，而其竊取電力經推算為0.7度，換算電費金額4.7元，審酌店員損害輕微，及吳女否認犯行，也未與店員達成和解，最終依竊取電能罪判處2000元罰金，如易服勞役。