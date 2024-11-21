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無業男家中印鈔「指甲油畫防偽線」　夜市變現至少30張流入市面

▲▼無業男「在家印鈔票」！拿指甲油畫防偽線　偽鈔流竄高雄遭逮慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲無業男「在家印鈔票」，拿指甲油畫防偽線　偽鈔流竄高雄遭逮起訴。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山區今年5月間傳出偽鈔流竄，不少商家清點時發現收到偽鈔後才驚覺受害，鳳山分局獲報後展開追查，逮到一名48歲無業柯姓男子在家「自印500元鈔票」，還拿指甲油畫防偽線，做出防偽線，拿到夜市消費變現，經過調查，柯男印了1854張假鈔，目前流入市面約30餘張，得手約上萬元，檢方偵結依違反妨害國幣懲治條例將他起訴。

鳳山分局是在今年5月間接獲民眾報案，有男子持疑似假鈔票詐取財物，經送驗該張紙鈔確認是假鈔。據了解，由於偽鈔紙質明顯不佳，防偽反光也極為粗糙，加上沒有浮水印，很容易發現，因此商家才趕緊報案。

▲▼無業男「在家印鈔票」！拿指甲油畫防偽線　偽鈔流竄高雄遭逮慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方追查，48歲犯嫌柯姓男子無業在家，竟異想天開，透過自行揣摩嘗試印製500元假鈔，他先以彩色印表機將紙鈔列印正反面後，再使用指甲油劃線、模擬真鈔的防偽特徵製成偽鈔。

檢、警發現柯嫌總共印製了1854張偽鈔，並在夜市消費變現持續約2個月，流入市面約30餘張，得手約上萬元。

▲▼無業男「在家印鈔票」！拿指甲油畫防偽線　偽鈔流竄高雄遭逮慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方在柯男租屋處查獲偽鈔一批（價值約1萬元）、列表機5台、指甲油22瓶、裁紙機一台、平板電腦及手機等證物。

全案移送後，柯男在偵訊時坦承犯行，檢方今日偵結，依違反妨害國幣懲治條例將他起訴。

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