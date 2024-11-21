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沒律師執照竟收錢打官司　當庭被法官識破！男遭判4月

▲桃園地院對無律師執照的江姓男子，卻攬案件寫狀出庭，判處有期徒刑4個月。（圖／資料照片）

▲桃園地院對無律師執照的江姓男子，卻攬案件寫狀出庭，判處有期徒刑4個月。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

大學法律系畢業的江姓男子明知自己沒有律師身分，卻兩度幫同一家公司寫訴狀並出庭，同時提前收取近6萬元酬勞，第二次出庭時，當場被法官識破揪出並非律師身分，桃園地院簡易法庭判決，江男無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

桃檢調查，37歲的江姓男子未領有律師證照資格，卻於2021年7月間，得知某企業公司有僱傭爭議訴訟糾紛，竟以律師身分與該公司訂定契約，並收取3萬9800元酬勞幫寫訴狀及擔任民事案件訴訟代理人幫忙出庭，但當時假律師身分未被識破。

隔年5月江男再度向該公司以2萬元報酬處理該公司與另一間公司之間不當得利訴訟糾紛，江男以委任律師身分在桃園地院出庭時，被承審法官當眾揪出其身分有異，委託者才驚覺找到假律師，經由桃園地院予以告發。桃園地檢署複訊時，依違反律師法將江男提起公訴。

桃園地院簡易法庭審酌被告江男破壞司法威信，損害司法人員形象，且其大學法律系畢業，具有高於一般人之法律知識，所為尤屬不該。又犯後始終矯飾卸責，態度極差，兼衡被告犯罪動機、目的、手段及其學歷。判處江男無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

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