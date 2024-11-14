被拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光　閨蜜陪回家6分鐘後衝機場

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

高雄21歲王姓女子在閨蜜邀約下，從小港機場飛往泰國曼谷不久後失聯，王女父親7日收到勒索簡訊才得知女兒遭到控制，趕緊報案求助。據了解，王女一下機就被人接走，在手機還沒被沒收前曾傳訊男友，透露人被帶去緬甸交克園區，但如今已沒有音訊，目前警方已依人口販運案件積極追查。

▲王女出國失聯7天，當天被拍下一身輕便從住家出發。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）



據了解，長相亮眼的王姓女子，與男友同住在高雄前金區，在閨蜜的邀約下，她6日下午5點多從小港機場搭機前往泰國。王女住家監視器也拍下她出國前的最後身影。

▲▼被拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光。（圖／翻攝王女ig）

當天下午3點12分，身穿短袖熱褲的王女先是由閨蜜騎車載返家，隨即搭電梯上樓。約6分鐘後，王女隨即下樓，但詭異的是，要出國的她一身輕便，身上沒帶任何行李，僅背著一個斜背包，就與閨蜜一同搭上計程車出發機場。

▲▼王女出國失聯，當天被拍下一身輕便從住家出發。（圖／記者吳世龍翻攝）

王女抵達泰國後疑似直接被接走，過程中曾聯繫男友指「一直被轉車、前後都有人拿槍跑不掉」，後來也透露，人被帶到緬甸交克園區，但就此之後音訊全無。

王女父親7日則收到一封不明簡訊告知，女兒人在泰國，護照、手機已經被沒收，要求支付7萬元美金才放人，趕緊報警求助。新興分局表示，目前已聯繫家屬並依程序通報外交部緊急協尋中心協尋在案，後續將報請高雄地檢署指揮偵辦，並依人口販運案件積極追查。