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何佩珊辭職未獲准　李彥秀嘆：危機處理近乎弱智

▲▼勞動部長何佩珊 立法院備詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

勞動部北分署公務員霸凌事件延燒，勞動部長何佩珊主動請辭，不過尚未獲准。對此，國民黨立委李彥秀表示，勞動部一連串的處理事件方式幾近「弱智」，反而讓民眾的怒火越演越烈，更別提行政院長卓榮泰現在正錯失另一個「關鍵機會」，就是未於第一時間准辭何佩珊的辭呈，恐讓事情越燒越烈。

李彥秀提到，勞動部公務員以最激烈的「死諫」方式，控訴職場霸凌。今年二月，勞動部輕忽北分署同仁的「霸凌」陳情，次長約談後，走人的反而是次長；本月初憾事發生四天後，勞動部才在輿論沸騰下展開調查；調查報告出爐，居然還試圖以「目的良善」以及「無法證明當事人遭受職場霸凌」進行掩蓋，勞動部錯失三個關鍵的止血點，危機處理能力近乎「弱智」，反而讓民眾的怒火越演越烈，最後的結果就是謝宜容免職、部長辭職、院長總統道歉。

李彥秀說，事實上，行政院長卓榮泰正錯失第四個重要的「時間點」，沒有在第一時間批准勞動部長的辭呈，反而要何佩珊完成目前責任追究，再詳細討論辭職的問題，顯然卓榮泰也是「投鼠忌器」，因而錯失的政治的基本判斷能力。何佩珊在勞動部長的位置一天，就是對受害者的羞辱，對勞權的羞辱，對人民的羞辱。

李彥秀指出，原本政壇盛傳，明年農曆年前，內閣會進行小幅改組，會針對一些狀況外，還生活在火星的部長、主委進行調整，沒想到原本就受到許多討論的何佩珊提前放火，打亂了內閣原本整體的佈局，卓內閣面臨「提早掀牌」與「苦撐待變」的兩難困境。

李彥秀表示，昨天也是賴清德520就職以及卓內閣上任滿半年的日子，沒有「蜜月」慶祝行情，反而是院長、總統親上火線向全民道歉，半年來，內閣團隊像個無頭蒼蠅，橫衝直撞，毫無頭緒，賴清德窮得只剩下信心喊話，台灣民意基金會的最新民調數據，賴清德的聲望跌至42.8%的最低點，與五月就職時的58.0%相較，等於快速流失了300萬的支持者>

李彥秀說，此次不幸的事件，讓全民看到「霸凌特區、勞工地獄」的真相，更讓我們看到「與惡的距離」，這也是台灣勞權的me too事件，從中央政府、地方政府、公司企業，到所有的勞工與軍公教受薪階級，都應該痛定思痛，「職場霸凌零容忍」，別讓台灣的民主與繁榮建立在勞工的斑斑血淚之上。
 

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