女兒被騙很多錢　爸找工作又上當「帳戶多20萬」結局曝光

記者黃翊婷／新北報導

中年男子阿輝（化名）因女兒被詐騙很多錢，家中經濟困難，上網尋找打工機會，沒想到又誤入詐團陷阱，被引導交出銀行帳戶帳密等個資，最後不僅帳戶被凍結，還被其他受害者一狀告上法院。不過，新北地院法官日前審理之後，認為阿輝沒有故意幫助詐團的意圖，因而裁定駁回告訴。

▲阿輝急著找工作，卻誤入詐團陷阱。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

受害者在判決書中主張，阿輝是受過教育、有充足社會經驗的成年人，明知不能隨便把金融帳戶交給他人使用，仍在2022年10月間把銀行帳密交給暱稱為「宣宣」的詐團成員使用；接著，詐團成員假裝有投資機會，騙了他65萬元，錢都匯入阿輝的帳戶內，這才決定對阿輝提告，要求賠償65萬元。

阿輝則辯稱，他不是詐團成員，女兒在2022年間也被詐騙很多錢，還向地下錢莊借錢，家中經濟困難，他看見網路上有打工機會，才傳訊息與對方聯繫，沒想到也誤入詐團陷阱。

新北地院法官表示，阿輝看到網路上的應徵打工廣告，內容與知名連鎖超市極為相似，他表明有應徵意願之後，「宣宣」便要求填寫姓名、年齡等個人資料；起初，阿輝依照「宣宣」提供的工作內容完成工作，都有拿到小額工資，接著「宣宣」要求下載某APP，但他不熟悉操作請「宣宣」協助，銀行帳密、手機號碼、電子信箱、身分證字號等資料因而洩露。

後來，「宣宣」告知阿輝帳戶內有20萬元，需要用提款卡領出現金，再存至指定帳戶，沒想到帳戶隔天就被凍結，阿輝這才驚覺受騙，急忙向警方報案。

法官認為，阿輝雖然交出銀行帳密，但沒有自行操作轉帳或領款，發現被騙也在第一時間報警處理，顯然與一般詐欺案件中自願出售帳戶的人或詐團車手不同，考量到他是因為工作需求誤信詐團話術，加上現有證據難以認定他有幫助詐欺之故意或過失，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。