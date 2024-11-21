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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜接欣欣百貨董座？　嚴德發：尚未啟動相關人事作業

記者杜冠霖／台北報導

退輔會主委嚴德發今（20日）赴外交及國防委員會報告並備質詢，會前接受媒體聯訪，對於前立委高嘉瑜將接任欣欣百貨董座的傳聞，嚴德發回應，外界所傳這件事情，現任尤董事長任期還沒滿、到明年二月，現在尚未啟動相關人事作業，將來啟動也是由民間產官學組成人事審議小組作業，將來有任何結果，會公佈給大家。

▲▼退輔會主委嚴德發 立法院國防委員會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲退輔會主委嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

有媒體詢問，退輔會終身俸預算將編回國防部，嚴德發指出，現在外面有些意見，退輔會相關預算本來編在國防部，後來因為外界質疑，認為國防預算佔總體預算太高，所以調回退輔會，到民國102年政府組織再造，預算編列跟執行全部歸到退輔會執行，這是整個過程。

嚴強調，當前因應國際情勢的變化、大環境改變，若政府決策要編回國防部，退輔會都配合整體政策施行。

而我國前海軍艦長呂禮詩日前親赴中國珠海航展，並哽咽表示，現場亮相的共軍武器，可見「我們中國有多強」。但因呂是少校退役，並非將領，沒有辦法開罰，也有立委研議修法。

對此，嚴德發表示，前海軍艦長呂禮詩在大陸參加參加航空展，相關言論嚴重傷了國家尊嚴，摧毀軍人核心價值：忠於國家、忠於人民，這非常不應該，自己也予以譴責，若要修兩岸人民關係條例，只要基於維護國家安全跟尊嚴，個人都支持。
 

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