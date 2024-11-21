批藍版選罷法「數學老師這樣教？」　昔戰友籲黃國昌說明為何改變立場

▲台灣公民陣線與台灣經濟民主連合20日舉行記者會。（圖／經民連提供）



記者杜冠霖／台北報導

藍營提案修高罷免門檻，要求同意罷免票數必須大於被罷免人原當選票數才算通過；昨（20日）也協商罷免連署附身分證影本提案，最終朝野無共識、預計周五院會表決。台灣公民陣線與台灣經濟民主連合20日舉行記者會痛批，相關提案全不考慮罷免投票與原始競選投票二者投票率的高低、總投票人數的多寡，分母不同，直接拿分子比大小，許宇甄數學老師是這樣教的嗎？

對於藍營提案修高罷免門檻，台灣經濟民主連合智庫研究員黃承瀚指出，藍委許宇甄所提出之《公職人員選舉罷免法》第九十條條文修正草案，完全不考慮罷免投票與原始競選投票二者投票率的高低、總投票人數的多寡，直接拿同意罷免票數與原當選票數相比較。這就有如：兩個分數，分母不同，直接拿分子比大小，台灣的立法院竟然要討論這麼荒謬的提案，不禁要問提案委員許宇甄，你的數學老師是這樣教你的嗎？

黃承瀚舉例，在許宇甄版本中，罷免案要通過，必須同時滿足「同意票數超過被罷免人當選得票數」以及「同意票數超過『原選舉區選舉人總數』之四分之一」兩項條件。在此規範下，假設一個選舉人總數為25萬人的選區，大選競選時有八成投票率、20萬人投票，當選人獲得10萬票當選，其後罷免投票有四成投票率、10萬人投票，並有8萬人同意罷免，2萬人不同意罷免；在現行選罷法規範下罷免案通過，然而在許宇甄版選罷法規範下，將因「同意票數未超過當選票數」之高門檻而不將被罷免。

根據中選會選舉資料庫之統計資料，過去三十年，台灣曾經舉行八次中央及縣市層級罷免投票，八次投票中，罷免投票率介於24.98%到51.72%之間，均遠低於被罷免人員原選舉投票率，約為原選舉投票率的三成到八成。黃承瀚指出，大選是全國選舉、各方動員、多方競爭，投票率較高；然而罷免案僅有一地選舉、一方至多雙方動員，在罷免投票率與原選舉投票率如此懸殊的情況下，可以預見，如修正草案通過，未來在所有單一選區選舉，幾乎不可能有通過罷免門檻的案例。

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強說明，韓國瑜院長續行罷免連署附身分證影本的選罷法修法協商，協商過水後，週五院會就可變更議程強行表決三讀通過。然而，至今民眾黨黨團總召黃國昌一再迴避出席選罷法朝野協商，不敢面對自己在2013年說過的話：「某些立委預知到他接下來會做很可怕的事情，於是決定提案讓罷免程序變得繁瑣困難，當中就包含身分證正反面影本。」

賴中強表示，太陽花運動的黃國昌，批判代議政治失靈。島國前進的黃國昌，推動公投法補正。憲法133的黃國昌，參與割闌尾計畫。黃國昌曾經是直接民權的倡議者。而今，歷史的檢驗時刻到了。呼籲黃國昌不要再迴避，出席朝野協商，向十年前並肩的老戰友、過去十年來給予支持的民眾，以及本案牽涉的全體國人說清楚對此提案的立場，說明自己為何改變立場。到底是黃國昌背叛了自己的理念，還是當年一張張的公投與罷免連署書、一次次的志工活動，只是黃國昌邁向權力之路的墊腳石、蒐集樁腳名單的一種手段？