郭正亮：民眾黨出了一個奇怪的內鬼　曝2件事讓人難以想像

記者黃翊婷／綜合報導

針對財政收支劃分法修法以及憲法訴訟法修法提案，朝野近日爆發激烈攻防戰。前立委郭正亮竟直接點名，「民眾黨出了一個奇怪的內鬼」，質疑民眾黨立委黃珊珊為何反對憲法訴訟法修法提案，又為何要在財政收支劃分法修法對決的當天不進場，讓人搞不清楚究竟是什麼意思，「我真的是難以想像妳為什麼會反對。」對此，黃珊珊目前尚未做出相關回應。

▲郭正亮直言「民眾黨出了一個奇怪的內鬼」。（圖／ETtoday資料照）

前立委郭正亮在20日在網路節目「亮話天下」中提到，國民黨立委翁曉玲提出憲法訴訟法修法提案，要求對憲法法庭的大法官進行限制，把釋憲門檻從二分之一拉高到三分之二，「這有什麼不對？立法院釋憲要四分之三，他們二分之一就可以，當然要拉高啊」，但結果很奇怪，民眾黨有一個人反對，就是黃珊珊。

郭正亮表示，黃珊珊不僅反對，還在法律雜誌上發表文章，但回頭想想，國會改革案是民眾黨的優先提案，黃國昌、張啟楷均優先提出來，國民黨覺得有道理，所以過來挺民眾黨，而國會改革案就是被憲法法庭弄掉的，現在藍營針對憲法法庭提出憲法訴訟法修法提案，民眾黨都同意，黃珊珊卻反對。

郭正亮直言，還有財政收支劃分法也是，原本藍白要合作，結果對決當天，負責提案的黃珊珊沒有進場，這個會期對藍白最重要的議題就是財政收支劃分法，到了關鍵時刻黃珊珊卻沒有進場，讓人搞不清楚究竟是什麼意思，「民眾黨出了一個奇怪的內鬼，財政收支劃分法黃珊珊有什麼好反對的，妳也選過台北市長，我真的是難以想像妳為什麼會反對。」

▲黃珊珊曾說過反對翁曉玲版本憲法訴訟法修正案的原因。（資料照／記者屠惠剛攝）

對於郭正亮的質疑，黃珊珊目前尚未做出相關回應。不過，關於反對憲法訴訟法修法提案一事，她先前曾表示，立法權跟司法權還是要有一定的分際，這不是藍綠對立問題。

而財劃法的部分，黃珊珊認為，藍綠兩黨都還沒有提出自己的完整版本，未來這1個月的協商冷凍期，應該是執政黨與國民黨提出修正版讓社會公評的時機，大家都拿出版本來理性討論，才是真正面對問題、解決問題。

另外，關於財劃法，國民黨內部疑似對修法方向尚未達成共識，立院審查的國民黨版與國民黨智庫修正版不同。後續會如何發展，仍有待進一步觀察。