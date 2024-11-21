　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮：民眾黨出了一個奇怪的內鬼　曝2件事讓人難以想像

記者黃翊婷／綜合報導

針對財政收支劃分法修法以及憲法訴訟法修法提案，朝野近日爆發激烈攻防戰。前立委郭正亮竟直接點名，「民眾黨出了一個奇怪的內鬼」，質疑民眾黨立委黃珊珊為何反對憲法訴訟法修法提案，又為何要在財政收支劃分法修法對決的當天不進場，讓人搞不清楚究竟是什麼意思，「我真的是難以想像妳為什麼會反對。」對此，黃珊珊目前尚未做出相關回應。

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲郭正亮直言「民眾黨出了一個奇怪的內鬼」。（圖／ETtoday資料照）

前立委郭正亮在20日在網路節目「亮話天下」中提到，國民黨立委翁曉玲提出憲法訴訟法修法提案，要求對憲法法庭的大法官進行限制，把釋憲門檻從二分之一拉高到三分之二，「這有什麼不對？立法院釋憲要四分之三，他們二分之一就可以，當然要拉高啊」，但結果很奇怪，民眾黨有一個人反對，就是黃珊珊。

郭正亮表示，黃珊珊不僅反對，還在法律雜誌上發表文章，但回頭想想，國會改革案是民眾黨的優先提案，黃國昌、張啟楷均優先提出來，國民黨覺得有道理，所以過來挺民眾黨，而國會改革案就是被憲法法庭弄掉的，現在藍營針對憲法法庭提出憲法訴訟法修法提案，民眾黨都同意，黃珊珊卻反對。

郭正亮直言，還有財政收支劃分法也是，原本藍白要合作，結果對決當天，負責提案的黃珊珊沒有進場，這個會期對藍白最重要的議題就是財政收支劃分法，到了關鍵時刻黃珊珊卻沒有進場，讓人搞不清楚究竟是什麼意思，「民眾黨出了一個奇怪的內鬼，財政收支劃分法黃珊珊有什麼好反對的，妳也選過台北市長，我真的是難以想像妳為什麼會反對。」

▲▼民眾黨團召開 總預算案卡關有解方 民進黨別再自己卡自己 記者會 黃珊珊 黃國昌 張啟楷 麥玉珍 吳春城。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃珊珊曾說過反對翁曉玲版本憲法訴訟法修正案的原因。（資料照／記者屠惠剛攝）

對於郭正亮的質疑，黃珊珊目前尚未做出相關回應。不過，關於反對憲法訴訟法修法提案一事，她先前曾表示，立法權跟司法權還是要有一定的分際，這不是藍綠對立問題。

而財劃法的部分，黃珊珊認為，藍綠兩黨都還沒有提出自己的完整版本，未來這1個月的協商冷凍期，應該是執政黨與國民黨提出修正版讓社會公評的時機，大家都拿出版本來理性討論，才是真正面對問題、解決問題。

另外，關於財劃法，國民黨內部疑似對修法方向尚未達成共識，立院審查的國民黨版與國民黨智庫修正版不同。後續會如何發展，仍有待進一步觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李宓「肚皮又鬆又突」　真實狀態太震撼
ATM剛領10萬秒被搶！　嫌逮捕狂喊：我要告你們
上班前趕下注！台委大戰今登場　台彩、國際博弈罕全挺
連恩告別式「一世代全到了」！　哈利哭到鼻子紅
謝宜容事件波及「雲林望族」　134字回應一星洗版
台灣2025年3大危機？　詹惟中預言「房地產會跌」：已化整為

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「官場霸凌致死」竟還官官相護　游盈隆：比八掌溪事件還嚴重

郭正亮：民眾黨出了一個奇怪的內鬼　曝2件事讓人難以想像

勞動部北分署霸凌案受害者＋1！　新北勞檢處要查了

傳謝宜容「公關高手」受賞賜　陳菊心腹反擊：不認識竟被編劇情

綠委清晨進會議室佔領主席台　韓國瑜承諾「檢討門鎖」

基層爆料謝宜容迎合AI政策邀功　憂好長官成「代罪羔羊」替2人求情

蔡英文出發加拿大　將在「哈利法克斯國際安全論壇」發表演說

謝宜容3大聲明撇清「與本人管理無關」　賴品妤轟：證明囂張太久

秀監視器畫面！勞動部輕生員工「打假卡」　每天超時工作超過12小時

勞動部公告懲處名單「誤植資訊處主任」　輕生者直屬長官申誡2次

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

謝宜容涉霸凌　勞動部考績會：2大過免職

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

#12強 #台委大戰 中華隊上場熱身！教練王建民、林岳平現身傳接球

「官場霸凌致死」竟還官官相護　游盈隆：比八掌溪事件還嚴重

郭正亮：民眾黨出了一個奇怪的內鬼　曝2件事讓人難以想像

勞動部北分署霸凌案受害者＋1！　新北勞檢處要查了

傳謝宜容「公關高手」受賞賜　陳菊心腹反擊：不認識竟被編劇情

綠委清晨進會議室佔領主席台　韓國瑜承諾「檢討門鎖」

基層爆料謝宜容迎合AI政策邀功　憂好長官成「代罪羔羊」替2人求情

蔡英文出發加拿大　將在「哈利法克斯國際安全論壇」發表演說

謝宜容3大聲明撇清「與本人管理無關」　賴品妤轟：證明囂張太久

秀監視器畫面！勞動部輕生員工「打假卡」　每天超時工作超過12小時

勞動部公告懲處名單「誤植資訊處主任」　輕生者直屬長官申誡2次

嘉縣消防致意退休人員　鄧建華分隊長接受表揚

五寶媽「肚皮又鬆又凸」真實狀態太震撼！生完大走樣：可怕副作用

民眾誤信假投資遭詐2千萬　水上分局長社區宣導反詐

從事警槍械教官20年　文國章獲警政署教育訓練楷模獎

老虎三冠王全票勇奪美聯賽揚　勇士塞爾生涯首次獲獎

送的是心意不是金額！質感禮物讓你拿出來有面子

改款「新現代Tucson L」大陸11月上市！搭載1.5升渦輪　台灣明年見

快訊／台積電跌5元至1020　台股開盤下跌17點

楊貴媚揭《影后》沒拍的台灣娛樂圈黑幕！握1條件「可以演主角」

見民眾ATM剛領10萬！屏東男秒衝上前搶劫　遭逮捕狂喊：我要告你們

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

政治熱門新聞

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

快訊／還錢了！雷神軍售詐欺認罪賠償　還台52億已同步解繳國庫

北分署霸凌案受害者＋1　勞檢處要查了

秀監視器畫面！勞動部輕生員工「打假卡」　每天超時工作超過12小時

謝宜容是菊系？陳菊心腹發文切割：她不認識

郭正亮：民眾黨出了一個奇怪的內鬼

基層爆2人成「代罪羔羊」　謝宜容迎合AI政策邀功害命

謝宜容案火燒綠營　親綠粉專：希望黨的命夠硬

綠委清晨進會議室　韓國瑜承諾「檢討門鎖」

「官場霸凌致死」　游盈隆：比八掌溪事件還嚴重

勞動部霸凌害命案　律師：關鍵在因果

勞動部公告懲處名單　誤植「資訊處主任」

快訊／公務員之死引眾怒　賴清德道歉

蔡英文出發加拿大　將在「哈利法克斯國際安全論壇」發表演說

更多熱門

相關新聞

綠委清晨進會議室　韓國瑜承諾「檢討門鎖」

綠委清晨進會議室　韓國瑜承諾「檢討門鎖」

民進黨立委今天清晨進入內政委員會會議室搶占主席台，引發藍白立委質疑會議室門鎖問題。立法院長韓國瑜表示，各委員會會議室門鎖的情況，已經責成立法院秘書長周萬來處理，請各黨團幹部約束黨團成員能夠理性問政。

謝宜容傳請辭出國　白委質疑有高人指點

謝宜容傳請辭出國　白委質疑有高人指點

賴清德聲望創新低「流失百萬支持」　郭正亮：明年還有一大考驗

賴清德聲望創新低「流失百萬支持」　郭正亮：明年還有一大考驗

昌批郭智輝問題很大：別惱羞成怒

昌批郭智輝問題很大：別惱羞成怒

被爆不會背骨爭黨魁　蔡壁如回應

被爆不會背骨爭黨魁　蔡壁如回應

關鍵字：

黃珊珊民眾黨郭正亮

讀者迴響

熱門新聞

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

輝達財報出爐「股價秒洩」！　盤後一度大跌逾5％

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

快訊／還錢了！雷神軍售詐欺認罪賠償　還台52億已同步解繳國庫

她拿停產20年「光學電話卡」退費成功

LINE「4款免費貼圖」快下載！這隱藏版永久使用

百萬網紅失蹤1年驚現柬埔寨！疑淪娛樂場小姐

北分署霸凌案受害者＋1　勞檢處要查了

12強　委內瑞拉派「富邦悍將投手」對付台灣

賈永婕連12次「假道歉、真炫耀」　101公器私用再發聲

更多

最夯影音

更多

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

謝宜容涉霸凌　勞動部考績會：2大過免職

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面