從事警槍械教官20年　文國章獲警政署教育訓練楷模獎

▲擔任警槍械教官20年，文國章獲113年警政署各機關教育訓練楷模獎。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導



台中市和平警分局常訓教官文國章獲得內政部警政署核定的113年各警察機關教育訓練楷模，和平警分局分局長劉明興昨(20)日主持聯合勤教時也特別頒發教育訓練楷模獎勵金，表彰其在警察教育訓練領域的卓越貢獻，現場氣氛溫馨而隆重。





內政部警政署核定113年各警察機關教育訓練楷模共35名，台中市和平警分局文國章也獲得此殊榮，代表其專業能力和工作態度獲得高度肯定。洪教官身為原住民族一員，自警察專科學校第8期畢業後，長期服務於和平警分局，從事警察教育訓練工作已超過20年，並於2007年起擔任和平警分局常訓教官。其平日熱衷於研究警察專業技術，多次發表警察技術訓練相關著作，如執法人員使用電擊槍教學手冊及如何成為特等射手等著作，並曾在內政部警政署《警光雜誌》發表18篇專業文章，為提升警察專業水準作出貢獻。此外，洪教官亦為國際執法槍械教官協會（IALEFI）會員，展現其國際化視野與專業素養，堪為全國警察教育訓練的楷模。



和平警分局長劉明興在頒獎時表示，洪教官的傑出表現為分局增添光彩，不僅展現出警察教育訓練工作的專業高度，也為其他同仁樹立了學習榜樣。劉分局長期勉全體員警，應持續精進應用技術訓練、熟悉勤務技能，並注重體能鍛鍊，確保個人生命安全及執勤效率，同時也保障家庭幸福與組織運作的安全穩定。頒獎活動不僅表揚了優秀員警的貢獻，更強化了和平警分局的團隊凝聚力與士氣，展現警界持續追求卓越與專業的精神，為社會大眾提供更優質的服務保障。