紙風車368藝術工程啟航首場　全靠神秘組織「義竹會」10天達標

▲紙風車「368鄉鎮兒童藝術工程」永續啟航巡演，首站將於11月30日在嘉義縣義竹鄉演出，由「義竹會」短短10天完成募款。（圖／紙風車劇團）

記者林育綾／台北報導

紙風車「368鄉鎮兒童藝術工程」永續啟航巡演，首站將於11月30日在嘉義縣義竹鄉演出，由「義竹會」集結數百鄉親，短短10天募款達標，募得76萬元，同時預告第2將於12月在台北市北投區演出，明年則預計演出40場。

「義竹會」緣起是從2006年，紙風車當年12月發起319鄉村兒童藝術工程，而擔任義竹鄉公所秘書的黃尚文、鄉長黃金茂發動募款，獲得許多鄉親響應，讓表演能順利在2007年2月10日於義竹國小演出，是全國第6場，也是第1場完全由小額捐款促成的演出。

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由於是所有認同義竹鄉的人們，一起努力的成果，因此紙風車詢問贊助者名稱時，大家決定以「義竹會」為名贊助，把眾人認同義竹的心凝聚起來。

▲劇團為推廣永續理念，全新製作單元〈剩食的逆襲〉，將以互動的方式推廣珍惜食物的觀念。（圖／紙風車劇團）

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，「368藝術工程-永續啟航」現在要走第3輪，上個月啟動，很多人問為什麼義竹是第一場？「因為義竹很特別，它跟紙風車、跟368藝術工程的淵源很深，可以說藝術工程走了多久，義竹會就存在多久，30日在義竹國小的演出，已經是義竹會小額集資成功的第4場。」

張敏宜說，從319藝術工程，到368藝術工程-永續啟航，紙風車堅持民間捐款，希望集眾人之力一起參與這樣的文化行動。前兩輪的完成，可以看到台灣人的溫暖，光靠紙風車的力量做不到，需要大家一起來支持，「我們希望368個鄉鎮都有『義竹會』，每個庄頭如果都有人看顧，台灣的孩子就有更多希望、更多可能。」

嘉義縣長翁章梁說，我還記得有一次紙風車到嘉義演出，有一個孩子坐在我斜後方，每一句台詞，他都提早3秒說出來，可見紙風車的魅力，即使看了十幾次還是很好看。他感謝紙風車繼續推動368藝術工程，巡演首場在義竹，他認為意義重大，像「義竹會」這樣許多人出小錢集資讓紙風車到當地表演的方式，不但符合368藝術工程的精神，也很有台灣精神，身為嘉義縣大家長，他與有榮焉。

義竹鄉長黃政傑說，義竹不山不市不靠海，不是資源豐富的鄉鎮，卻很有特色。這次演出，鄉親們盼了11年，出錢出力，成為紙風車368藝術工程第3輪全國巡演第一站，大家都覺得很光榮。有了前幾次的募款經驗，這次義竹會商請義竹農會，設定匯款單一窗口，6個工作天就有逾百位鄉親響應，短短10天就超越預定目標。

▲全新製作的〈剩食的逆襲〉，將以互動的方式推廣珍惜食物的觀念。（圖／紙風車劇團）

「紙風車368工程-永續啟航」將透過集合數個片段、不同形式表演的《台灣幻想曲》，傳達創意、美學、愛與關懷，紙風車劇團團長任建誠表示，劇團正努力重新為每個縣市量身打造〈在地故事〉，將融入聯合國SDGs永續發展目標；全新製作的〈剩食的逆襲〉，將以互動的方式推廣珍惜食物的觀念。

第3輪啟動後，12月將在台北市北投區演出，明年1月起陸續安排全國演出。張敏宜表示，368工程是一個長期的文化行動，需要更多「義竹會」為孩子動起來，期待更多企業或個人捐款支持「心的故鄉」，除了為家鄉孩子預約一個快樂夜晚的「演出費」，也能支持「不分區後勤支援行政費」，讓368工程可以持續前進。