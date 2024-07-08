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紙風車啟動第3輪藝術工程！鄉親自發累積200筆捐款：台灣人才做得到

▲▼「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第三輪啟動。（圖／紙風車劇團）

▲「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」宣布第三輪啟動。（圖／紙風車劇團）

記者林育綾／綜合報導

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」進入倒數10鄉鎮，同時也宣布第三輪即將啟動，邀請民眾投入！紙風車也分享民間捐款的暖心故事，像是有人整理太太的遺物，看到紙風車送的卡片，才驚訝於太太生前持續支持公益行動，決定延續。還有屏東佳冬鄉鄉親發起，已經累積超過200筆捐款。

紙風車劇團從2006年起，經由民間募款支持，到全台各鄉鎮演出讓孩子們免費欣賞，至今18年，共近16萬人或單位捐款，累積769場、近160萬觀眾。如今宣布「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第三輪「永續啟航」即將啟動，推出3種捐款方案，包括3萬6千8、定期定額、單筆捐款等。

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劇團也分享，許多人選擇在人生重要時刻為家鄉孩子付出，像是有新人捐出結婚禮金，把兩人相守的愛，擴大成為讓更多孩子一邊吃辦桌、一邊看演出的快樂。還有一位蔡先生在整理太太遺物的時，發現紙風車送的卡片，才驚訝於太太生前持續的公益行動，後來也打電話給紙風車後，加入捐款行列。

也有即將調離原本任職彰化二林的陳老師，在臨別前留下她的情深義重，募款為孩子爭取一場演出。還有當年馬祖北竿塘岐國小全校只有12人，園遊會義賣5410元全數捐出，感動了中華電信，促成馬祖四鄉鎮的演出。

▲▼「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第三輪啟動。（圖／紙風車劇團）

▲▼紙風車劇團今年在眾人力量下，到馬祖演出。（圖／紙風車劇團）

▲▼「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第三輪啟動。（圖／紙風車劇團）

更有西螺慈愛中醫診所人稱「當歸爺爺」的游熙明院長的號召下，649位西螺人「活化熱情」，是當年捐款人數最多的鄉鎮。就連知名藝人林依晨某次大病初癒後，覺得應該把握機會，趁能付出時付出，特地到宜蘭演出現場，帶著每天存錢的小豬撲滿「剖肚」捐出。

紙風車提到，眾人心中存著讓孩子接觸藝術、開懷大笑的信念，呼朋引伴，形成台灣各地動起來的新文化運動。對於368工程再啟第三輪，紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，許多人會在生命特殊時刻做一件有意義的事，例如在生孩子時捐款為孩子祈福、父母60大壽時到廟裡添香油錢祝壽、升遷或發獎金時捐出部分幫助流浪貓狗。期待「368藝術工程」能成為大家慶祝人生重要軌跡的選擇之一，更期盼能再為孩子找到16萬位騎士。

曾經於2014年以「佳冬鄉親及佳冬國小家長會」，促成一場演出的靈魂人物張孟偉先生，在今年6月得知368工程要再走第三輪後，立即在臉書成立「贊助佳冬鄉-紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」社團專頁，為佳冬的孩子奔走，力拼成為第一個屏東縣募滿演出費的鄉鎮。

▲▼「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第三輪啟動。（圖／紙風車劇團）

▲佳冬鄉親自主發起，捐款支持紙風車。（圖／紙風車劇團）

透過鄉親的力量，佳冬鄉目前累積逾30萬元、超過200筆捐款，捐款者來自鄉內各行各業鄉親，包含各村村長、水果攤、早餐店、金香舖、牙科診所、生命禮儀公司、餐廳、咖啡農場以及鄉民等等，張先生每日透過Line、FB等通訊軟體，將募款訊息廣發給親朋好友，再不時登門說明。收到捐款，也在每次匯款後，製表將捐款芳名錄公告於社團，再同步將收據一封封回傳給捐款鄉親，連續20日不間斷地處理繁複的程序，不以為苦。

他表示，「找企業贊助把不足的金額補滿不是難事，但是鄉親們無參與感，就是來看熱鬧，2小時結束就回去了，我希望鄉親們一點點地為孩子付出、一滴滴地聚沙成塔，唯有親身捐款參與，才會持續關注這個為孩子而跑的活動。佳冬孩子看到這類大型演出機會少，所以希望全鄉動起來促成。」

佳冬鄉全鄉共1.7萬人，目前已超過10分之1人(單位)捐款，此舉也感動長期由外地至佳冬賣烤玉米的胖卡餐車老闆，於是號召20台賣各式各樣食物的胖卡餐車朋友們，一起於7月中到佳冬鄉園遊會擺攤，透過園遊會齊聚更多鄉親，讓鄉親們得知「368藝術工程-永續啟航」計畫並響應，更快達成佳冬孩子看戲的心願。

還有一位紙風車的粉絲陳先生，在他的臉書許下39歲的生日願望，邀請朋友一起捐款支持「紙風車 368鄉鎮市區兒童藝術工程」，他在臉書貼文中寫道，「1千個孩子的笑聲，治癒了我滿身疲憊而不知所措的靈魂。⋯我親身體驗到人民的自信在於文化的自信⋯我知道很多人會覺得要做公益捐錢還不如捐給有病痛的病患、弱勢的家庭、飢餓的浪浪，我覺得這都很好，但每次看完紙風車的演出，我真心相信很多鄉村的孩子們在親眼看到這樣的表演後，會知道台灣擁有的文化水準與品質，不會比他們在短影音中看到的其他國家差，我們要嘗試為台灣的孩子建立自信，不只是都市裡的孩子，而是接住368個鄉鎮的每一個孩子。」陳先生文章感動了親友，截至昨日已累積數十筆捐款。

▼陳先生臉書生日願望，感動親友。

▲▼「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第三輪啟動。（圖／紙風車劇團）

紙風車文教基金會創辦人李永豐提到，「全世界從來沒有人這麼做，只有台灣做得到！」不是因為紙風車有多偉大，而是因為台灣人的良善，還有這個土地的強大。

對於還要再走第三輪這個決定，他表示，「18年來，再怎麼快都趕不及孩子們長大，雖然走得慢，只要堅持不放棄，就可以帶給孩子更多的笑容。未來的世界是不平靜的，至少給孩子一個希望，368藝術工程是思想上進步的啟發，希望大家一起來做這件事。」

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