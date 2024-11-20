超狂畫面曝！高雄驚見多輛「敞篷超跑」奔馳海上　真相曝光

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

近來有民眾在高雄光榮碼頭驚訝發現，有好幾輛超跑停在海上，拍下畫面後po網直呼「為什麼有車停在海上」，引起熱議。事實上，2024國際遊艇展即將於28日在高雄登場，有業者特地參考杜拜水上超跑的活動，開發設計出能在海上行駛的「超跑遊艇」，未來也將開放民眾體驗搭乘。

▲有民眾在高雄直擊多輛「敞篷超跑」奔馳海上，真相出爐。（圖／民眾提供）

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▲▼高雄驚見多輛「敞篷超跑」奔馳海上，超狂畫面曝！（圖／民眾提供）

近日亞果遊艇碼頭有多輛敞篷跑車停泊在海上，驚奇畫面引起民眾熱議。經了解，國內遊艇業者為參與2024國際遊艇展，參考杜拜的水上超跑，自行開發設計出外觀長得像超跑的小型遊艇，為了接下來的展示活動，這些「超跑遊艇」才會暫時停靠在該區水域。

▲業者參考杜拜，打造出「敞篷超跑」，未來將開放民眾搭乘。（圖／民眾提供）

不只如此，業者也規劃在處理完相關申請程序之後，預計年底將開放民眾搭乘體驗。至於搭乘方式及費用，將待程序完成後，正式對外發表相關訊息。

事實上，「超跑遊艇」在國外越來越風行，不過，體驗費用高昂，據了解，半小時就要新台幣1萬6千多元，而接下來即將在高雄登場的2024國際遊艇展，民眾也能親眼一睹超跑遊艇奔馳在海面上的魅力。