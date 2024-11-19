傅崐萁才質疑拿兒當人頭！　國民黨團要成立「郭智輝調查委員會」

▲卓榮泰、郭智輝赴立院報告113年度中央政府總預算追加預算案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長19日程序委員會國民黨團提案成立「郭智輝調查委員會」，要調查經濟部長郭智輝是否涉及股權移轉相關弊案，最終在與民眾黨團合作下成功排入下次院會議程。

行政院長卓榮泰19日率相關部會首長至立法院會報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」編製經過並備質詢。國民黨立委傅崐萁質詢時質疑，郭智輝於上任前利用兒子公司作為人頭，轉讓股票，規避財產申報。對此，郭智輝也反擊，自己是按照法律規定申報，「你這個是不實指控，我表示抗議」。

郭智輝辦公室也發出聲明澄清，郭智輝過去是上市公司經營者，工作近50年後已準備退休，因此提早展開傳承規劃，沒有擔任原公司的董事，過程完全符合法規、可受檢視，擔任投資公司股東是個人財產規劃，如實向監察院申報。

郭智輝辦公室說明，郭智輝無論是上市公司經營者，或是擔任經濟部長，態度都是依法合規、確實申報，對不實指控深感遺憾，擔任公職是人生的意外之旅，而公司接棒傳承的規劃早在此事前就已展開，兩者並不相關。

對於國民黨要成立「郭智輝調查委員會」，民進黨團幹事長吳思瑤批評，傅崐萁是法院認證的炒股前科犯，要查官員私人財務，憑什麼？國會擴權法案剛被判違憲，大法官剛打臉了藍白，國民黨卻違憲上癮，乖沒幾天又故態復萌，若有財產申報疑義也是監察院的權責，立院大動作調查官員私人財務，根本撈過界管太多。