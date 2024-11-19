獨／載爸媽撞爛試乘車！21歲女當場嚇傻　曝路不熟距離沒抓好

▲▼21歲李女開試乘車自撞施工護欄 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區新北大橋昨（18日）下午發生一起自撞車禍！一名女子與爸媽到板橋一家汽車營業所試乘新車，在試駕回程行經新北環快3.9K時，因路況不熟加上橋面進行機車道改建工程，距離沒有抓好，直接撞上鐵護欄，造成試乘車頭毀損，事故現場離營業所僅剩下3分半車程，事後車商總代理表示「經銷商目前尚在走保險相關確認流程，以保險規範為原則進行處理」。

據悉，新北環河快速道路連接的新北大橋，因機車道設計不良，目前正進行車道改建工程，18日下午4時許，21歲李女開著一部試乘車，載著車商業務及爸媽，要返回位在板橋區的營業所，在行經3.9K處時，卻不慎自撞旁邊貼護欄，造成車頭毀損。

警方獲報趕抵，李女幾乎嚇壞了，驚魂未定與爸媽、業務員站在車外，她向警方表示「因試新車路況不熟，加上現場有施工，距離沒抓好，才會撞上施工的鐵護欄」。事故現場距離車商營業所僅剩3分半鐘的車程，卻不慎發生意外。

慶幸的是，事故未造成任何傷亡。車商品牌總代理表示「經銷商目前尚在走保險相關確認流程，以保險規範為原則進行處理」。據了解，消費者在實際試駕前有完成相關文件的簽署動作，且按照指定試駕路線行駛的話，基本上即使車頭撞爛也僅需要負擔相對較低的自負額，這起事故最後會怎麼處理，還是要依經銷商最終確認後才會有答案。