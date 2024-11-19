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想詐領保險金「開車自撞路樹」…陸男一不小心把自己撞死了

▲▼男子想詐領保險金，開車自撞路樹，結果把自己撞死了。（圖／翻攝微博）

▲男子想詐領保險金，開車自撞路樹，結果把自己撞死了。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

河南省桐柏縣日前發生一起死亡車禍，尤姓男子駕駛越野車，撞上路樹後不治身亡。警方獲報到場，發現全案疑點重重，調查後才知道，尤男是為了詐領保險金，於是開車自撞，不料弄巧成拙、當場身亡。

綜合陸媒報導，尤男日前駕駛一輛越野車，在桐柏一處鄉村行駛，下坡時卻撞上了路樹，撞擊力道相當大，就連車頭都嚴重凹陷。

警方後續接獲一名胡姓男子報案，於是立即趕往現場，不過案件疑點重重，尤男並未轉動方向盤，現場也沒有剎車的痕跡，安全氣囊也沒有打開，尤男則是在事故發生後傷重身亡。

警方進一步調查，發現胡男平時經營二手車交易廠，跟尤男則是表兄弟的關係，事故車輛也是來自胡男的汽車修理廠。此外，警方還發現，原來這起事故根本並非單純自撞，而是尤男、胡男等3人共同策畫的假車禍，事故發生的當下，胡男坐在副駕駛座押車，後方還有名同夥駕車跟隨。

事故發生以後，3人會透過胡男的汽修廠作掩護，故意虛報維修價格，藉此騙取保險金，孰料尤男因為操作不當，當場傷重身亡。而在這次意外發生前，3人就已透過相同的方式，詐領了逾90萬元（人民幣，下同，約新台幣400萬元）的保險金。

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