　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狂賣盜版外國教材！1本100出售「侵權市值逾3600萬」　22歲男慘了

▲▼ 侵害教學教材查緝行動打擊網路不法賣家 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲吳姓男子賣盜版外國原文書教材遭逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞、劉人豪／新北報導

22歲吳姓男子，以每本100元的價格，大量販售國外專業課程原文圖書電子檔，初估侵權市值逾3600萬元，全案依違反著作權法罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵三隊，配合高檢署113年下半年「查緝侵害教學教材智慧財產權」行動，就轄區內影印店、補習班等場所加強查緝盜印試卷案件，針對網路拍賣販售非法教材業者進行查緝，以遏止侵害教學教材行為。

▲▼ 侵害教學教材查緝行動打擊網路不法賣家 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組進行偵查後，發現吳男於網路購物平台，以每本100元價格，大量販售英國商培生教育出版股份有限公司、美國商聖智學習公司、美國商約翰威立股份有限公司等國外專業課程原文圖書電子檔，經向新北地方法院聲請搜索票獲准，於8月27日對犯嫌住處執行搜索，查獲吳男到案，查扣筆記型電腦1台、Horngrens cost accounting a managerial emphasis,Global Edition,17 th edition等10本國外著名財經會計化學材料原文書共計1萬2334頁PDF電子檔。

案經告訴人辨識扣案證物電子檔皆為財經會計、化學材料等專業用書，初估侵權市值逾3600萬元，全案依違反著作權法罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊指出，我國自2002年加入世界貿易組織（WTO）後，該組織「與貿易有關之智慧財產權協定」之規定要求各會員體必須保護其他所有會員體國民著作，警方呼籲民眾不要以為國外原文著作不受保護，進而於網路販售，而侵害WTO所有會員體國民著作，警方將持續針對相關案件加強查緝，以確保我國在國際上智慧財產權保護之完善。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
趙少康摔倒深夜送進加護！振興醫院院長嚇壞曝病況
快訊／下班注意！國1南下4車連環撞塞成停車場
無良進口商曝！5.7噸蘇丹紅薑黃粉賣8縣市
韓職投手僅日本二軍水準　日媒：韓國強棒時代結束
快訊／21歲女撞爛試乘車　總代理：保險處理
加LINE群上當　北市女遭騙5000萬
日本隊24連勝「上一次輸是2019年」　超狂戰績曝
「巨無霸國旗」驚現大巨蛋！　這一幕萬人爆鼻酸：超感動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／下班注意！國1南彰化段塞成停車場　4車連環撞釀1傷

台中騎士碰撞下客公車...又撞上路過公車　腰部受傷送醫

囂張詐團騙退休婦5千萬！警圍捕轟11槍　內湖：過程並無不當

狂賣盜版外國教材！1本100出售「侵權市值逾3600萬」　22歲男慘了

上市老董慘變盤子！砸2200萬買清代供瓶　鑑定竟是35萬仿品

出生3天被拋棄！靠母親拉拔長大　「消失50年爸」求養下場曝光

獨／營業所地點曝！21歲女返程就差3分半路程　「未買先撞」撞爛試乘車

最貪區長收589萬回扣　原審法官未迴避...發回更一審仍判6年半

年輕帥警處理感情糾紛遇襲　68歲嬤黃腔挑逗還伸手抓「鴿」

獨／3台人遭囚緬甸！苗栗少女陷恐慌　豬仔認出高雄正妹和男閨蜜

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

徐乃麟「拌麵不賣了」曝市場萎縮　合體胡瓜破局：請不起兩個人XD

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

中華隊前進東京跳「勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

快訊／下班注意！國1南彰化段塞成停車場　4車連環撞釀1傷

台中騎士碰撞下客公車...又撞上路過公車　腰部受傷送醫

囂張詐團騙退休婦5千萬！警圍捕轟11槍　內湖：過程並無不當

狂賣盜版外國教材！1本100出售「侵權市值逾3600萬」　22歲男慘了

上市老董慘變盤子！砸2200萬買清代供瓶　鑑定竟是35萬仿品

出生3天被拋棄！靠母親拉拔長大　「消失50年爸」求養下場曝光

獨／營業所地點曝！21歲女返程就差3分半路程　「未買先撞」撞爛試乘車

最貪區長收589萬回扣　原審法官未迴避...發回更一審仍判6年半

年輕帥警處理感情糾紛遇襲　68歲嬤黃腔挑逗還伸手抓「鴿」

獨／3台人遭囚緬甸！苗栗少女陷恐慌　豬仔認出高雄正妹和男閨蜜

蔡阿嘎火大點名蘿拉「欠錢不還像人間消失」！　遭抹黑報復不忍了

為原子小金剛主題曲作詞　日本詩人谷川俊太郎過世

2030年全台住宅存量破1000萬宅！　國土署回應

公務員輕生案　張雅琳怒轟勞動部「假打卡、真加班」帶頭違法

打給愛你們的球迷看！ 辜仲諒豪擲千萬獎金 球員教練後勤皆有份

斥資5.9億！土城社宅117年完工　藍線捷運8分鐘供88戶

砍斷無名指取鑽戒！蛇蠍女綁架富女友　殘殺後拋屍棕櫚園

秋冬補氣正好！盤點紅棗「6大益處」　提醒「3類人」不適合補

趙少康摔倒「肝臟出血」深夜送進加護！魏崢嚇壞曝病況

快訊／下班注意！國1南彰化段塞成停車場　4車連環撞釀1傷

疑男女糾紛…長髮熱褲女抬腿猛踹！　持拖把「狂砸路邊BMW」3分鐘

社會熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

新竹媽「懷孕生子」吸毒沒停過！　3個月大兒喝母乳中毒亡

柯文哲自爆還有2大案　喊辭主席指定接班人

獨／進泰昌園區就別想走！豬仔曝獲釋「超硬條件」

獨／3台人遭囚緬！出逃豬仔認出高雄正妹和男閨蜜

草屯鎮長簡景賢驟逝！檢曝相驗結果：自然死亡

苗栗驚悚車禍！晨運婦小跑橫越馬路慘遭撞飛亡

即／駕駛突踩油門拒檢逃逸　高雄2警受傷

新竹大黃狗躺地睡遭輾過　治療11天過世

即／悚！台中柳川景觀步道驚見男屍

快訊／土城社區大樓清晨火警！1男死亡

更多熱門

相關新聞

基隆前議長貼「AI猛毒影片」　網嚇：支持漫威提告

基隆前議長貼「AI猛毒影片」　網嚇：支持漫威提告

基隆市前議長宋瑋莉日前因在臉書PO出P圖勘災照，遭網友抓包並酸「線上勘災」，昨（14）日她又貼出一則影片，「跟風流行ai猛毒」，卻引起網友質疑，此舉可能涉及侵權，甚至有網友表示已將截圖傳送給漫威公司。對此，宋瑋莉回應，「看見黑粉的鋪天蓋地留言，我就安心，原來1450完全沒有進步」。

妻接先生法院答辯狀 驚先生外遇求償女百萬

妻接先生法院答辯狀 驚先生外遇求償女百萬

「穿雲箭」氾濫！高雄警單月查獲破70枝

「穿雲箭」氾濫！高雄警單月查獲破70枝

特斯拉無人計程車宣傳片涉侵權

特斯拉無人計程車宣傳片涉侵權

書記官淪職場色狼偷拍80次　2女求償60萬結果曝

書記官淪職場色狼偷拍80次　2女求償60萬結果曝

關鍵字：

侵權教材電子檔案著作權網路販售

讀者迴響

熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

7萬股民哭哭！廷鑫、昶虹今終止上市　股票淪壁紙

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

中華隊出發東京「華航正妹獻花」　網暴動！IG被神出

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

慶中華隊前進東京！手搖飲今天飲料買1送1

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面