狂賣盜版外國教材！1本100出售「侵權市值逾3600萬」　22歲男慘了

▲吳姓男子賣盜版外國原文書教材遭逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞、劉人豪／新北報導



22歲吳姓男子，以每本100元的價格，大量販售國外專業課程原文圖書電子檔，初估侵權市值逾3600萬元，全案依違反著作權法罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵三隊，配合高檢署113年下半年「查緝侵害教學教材智慧財產權」行動，就轄區內影印店、補習班等場所加強查緝盜印試卷案件，針對網路拍賣販售非法教材業者進行查緝，以遏止侵害教學教材行為。

專案小組進行偵查後，發現吳男於網路購物平台，以每本100元價格，大量販售英國商培生教育出版股份有限公司、美國商聖智學習公司、美國商約翰威立股份有限公司等國外專業課程原文圖書電子檔，經向新北地方法院聲請搜索票獲准，於8月27日對犯嫌住處執行搜索，查獲吳男到案，查扣筆記型電腦1台、Horngrens cost accounting a managerial emphasis,Global Edition,17 th edition等10本國外著名財經會計化學材料原文書共計1萬2334頁PDF電子檔。

案經告訴人辨識扣案證物電子檔皆為財經會計、化學材料等專業用書，初估侵權市值逾3600萬元，全案依違反著作權法罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊指出，我國自2002年加入世界貿易組織（WTO）後，該組織「與貿易有關之智慧財產權協定」之規定要求各會員體必須保護其他所有會員體國民著作，警方呼籲民眾不要以為國外原文著作不受保護，進而於網路販售，而侵害WTO所有會員體國民著作，警方將持續針對相關案件加強查緝，以確保我國在國際上智慧財產權保護之完善。