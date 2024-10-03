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社會 社會焦點 保障人權

書記官淪職場色狼偷拍80次！2女同事求償60萬...他喊窮成功打折

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署前書記官林顥倫於偵查大樓等處偷拍，犯行高達80次至少有21名被害人，一審遭判有期徒刑4年，全案上訴中；有2名受害者認，林男做出的行為不僅讓她們感到羞辱，對工作環境也產生強烈不安全感，擔心隱私影像遭外流，對心理造成嚴重壓力，故各請求30萬元損害賠償。士林地院認請求金額過高，判應給付各10萬元為適當。

被害人指出，2021年間，林男以LINE聯繫請其前來，孰料卻將U7微型針孔Wi-Fi密錄器鏡頭朝上、放置在某處，待她行走靠近，鏡頭由下往上，偷拍錄得其寬鬆短褲內大腿根部、臀部等身體隱私部分；翌年在地檢署某處，將鏡頭放置其位置附近，待她辦理公務而向林借還物品靠近時，以此偷拍裙底。

2名受害人表示，因為林男行為而對同事的信賴一夕崩解，對工作環境產生不安全感，且擔心影片外流而致不安，精神上受到劇烈痛苦，各請求賠償非財產上損害30萬元。

林男對於事實不爭執，但卻當庭喊「現在沒資產，但願彌補對被害人造成的損害」，同時指出被害人請求慰撫金金額過高等語，以資抗辯。

法官審理時，考量雙方背景、經濟狀況並考量林男偷拍動機，以及被害人事後承受的精神痛苦，認請求的30萬元賠償數額過高，打了3.3折，判賠償各10萬元為合理。

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