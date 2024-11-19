詐團佯稱借140萬幫開網路美妝店　屏東女遭騙70萬

▲里港警分局續推動警勤區勤查入戶宣導及表揚打詐有功人員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉曾姓女子網路認識一名網友，對方噓寒問暖，並佯稱會借她140萬投資網路美妝店，讓她信以為真，先匯70萬「還」對方，再向父親借30萬元還款，曾父到農會欲匯款時，行員發覺有異，聯絡警方到場處理，拆穿詐騙集團騙術。

里港警分局表示，日前一名70歲曾姓男子到里港農會土庫分部欲匯款新台幣30萬元予女兒。他表示，女兒欲投資開立美妝店，請他到農會匯款，林姓行員進行關懷提問後發現匯款有異，遂通知警方到場。

經警方到場前往了解，得知曾男之女於網路認識詐騙集團，詐騙集團誘騙她開設網路美妝店，並騙充會先借其140萬元給她開設，曾女信以為真，先後匯款70萬給該詐騙集團，再向父親借款30萬，警方了解後當場拆穿該騙局。

里港警分局表示，配合內政部警政署「打詐儀錶板」，即時呈現受理詐騙案件狀況，讓民眾能快速掌握詐欺趨勢，在第一時間瞭解詐騙案件發生數據、案件類型及財損金額，召開「詐騙狀況及防治措施」記者會，特別針對今年詐騙案件發生現況分析，透過實際案例說明，提升全民防詐意識。

經統計，里港警分局今年度10月份，共發生51件詐騙案，財損金額達1,031萬1,043元；另就詐騙手法分析，高發詐欺手法前5名依序為假投資(占23.5%)、假網拍(占19.6%)、中獎通知(占11.8%)、騙取金融帳戶卡片(占9.8%)、假交友(徵婚詐財)(占5.8%)、假借銀行貸款詐財(占5.8%)及解除分期付款(占5.8%)。值得關注的是假投資詐騙，該手法件數或財損皆位居各類手法首位，今年10月，本轄被害人在假投資詐騙、假交友(徵婚詐財)、解除分期付款(騙賣家)、假求職及中獎通知等五大類案件，損失已有1,031萬1,043元，占財損總額將近9成5，其中又以假投資詐騙案件財損金額占比最高，案件數占23.5%，財損金額占比高達64.1%。

分局長温基興為降低詐騙案發生，持續推動警勤區勤查入戶宣導，今年9月至10月份，已執行3267戶，約44.29％，經分析轄區9月至10月受理詐欺案件95件，較7月至8月受理詐欺案件107件減少12件，案件數減少了約11.21%。

另有鑒於這類詐騙案件危害民眾財產甚鉅，已和金融機構建立聯繫管道，加強第一線臨櫃攔阻，並持續透過實體、媒體及網路等途徑，落實分齡、分眾識詐宣導，經統計今年1月至10月詐騙攔阻成功件數為29件，總金額達832萬7,242元。