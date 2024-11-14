未來4年再投150億反毒　卓榮泰：向毒品宣戰實現健康台灣

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院今(14日)通過「新世代反毒策略行動綱領」第三期，未來4年（114年-117年）將再投入150億元，以「阻絕供需、減少毒害、穩定復歸、抑制再犯」為四大目標，持續推動反毒工作。院長卓榮泰強調，毒品防制攸關社會安全及國家發展，要請各級政府通力合作，一起向毒品宣戰，實現健康台灣，達到無毒家園、無毒校園的願景。

行政院發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰在會中指示台高檢署加強壓制力道，持續統合檢、警、調、憲兵、海巡、關務等6大緝毒系統，嚴打毒品犯罪，將毒品阻絕於境外。另外，針對近來熱議的依托咪酯氾濫，將提升毒品等級、加強執法力道外，也請衛福部提升新興毒品的檢驗量能，務必不能出現空窗期。

卓榮泰強調，毒品防制攸關社會安全及國家發展，要請各級政府通力合作，一起向毒品宣戰，實現健康台灣，達到無毒家園、無毒校園的願景。

法務部指出，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）2024年6月26日發布《2024年世界毒品報告》指出，全球吸毒人數10年間增長20％，反觀國內，「新世代反毒策略行動綱領」第一期及第二期統合部會力量打擊毒品，施用毒品人口數及新生人口數逐年下降，顯見在反毒團隊努力下，毒品施用人數已獲穩定控制。

法務部說，過去8年，「新世代反毒策略行動綱領」執行成效，已逐步擴充查緝、檢驗、醫療、戒癮機構、專業人力、社區支援系統等資源；因應毒品成癮者兼具罪犯與病患之性質，具有成癮高復發、高再犯情形，綱領第三期聚焦毒品施用者減害、復歸及再犯議題，調整反毒資源配置，強化公私協力與全民參與之力道，有效減少阻礙毒品成癮者復歸之因子，逐步達到抑制毒品再犯之目標。

「新世代反毒策略行動綱領」第三期重點工作在緝毒層面，持續強化查緝力道，同時因應毒品交易虛擬化、網路化及國際化，統合緝毒機關偵查量能，以科技查緝為手段，強化國際合作交流、情資共享及數據整合。毒品檢驗將持續管控先驅化學品工業原料、防止關注化學物質非法運作、完備新興毒品標準品、強化監控民間檢驗機構能力。

戒毒層面則以深耕處遇資源、強化轉銜機制為目標，透過提升緩起訴處分與處遇質量、提升藥癮醫療與社區復健質量、推動警檢即早轉介之貫穿式保護及整合獄政與社區落實出監轉銜等機制，協助成癮者復歸，並因應特殊族群需求，發展女性與兒少藥癮者處遇服務。

另外，強化防制新興毒品及大麻宣導作為、建構友善接納環境與兒少防護網絡為工作重點，以強化分眾、分級識毒宣導、推動友善接納環境、綿密毒品清查及通報網絡、完備在學個案輔導及服務網絡、強化涉毒兒少防護網絡及家庭支持服務等措施建構拒毒環境及保護兒少身心安全。

法務部強調，「新世代反毒策略行動綱領」第三期通過後，本部除持續強化毒品查緝外，對於毒品施用者處遇制度，將與衛福部加強合作提升緩起訴附命戒癮治療之質量，並與矯正機關完善出監轉銜機制，有效結合民間團體力量，擴大運用社會資源，公私協力共同推動反毒工作。