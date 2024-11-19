柯文哲「假獻金真收賄」傳位關鍵曝光！　意在維持風向

▲黃國昌去年加入民眾黨時曾表示不介入黨務，如今獲柯文哲指定接黨主席。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

早在9月18日柯文哲遭羈押2週時，他已預判案情走向對自己不利，他在庭訊時脫口說出：「一人政黨開始，不能一人政黨結束，我一定要辭黨主席，要黃國昌接任，再來北士科、台智光，一個案子押我4個月，不知道要幾年。」但柯因遭羈押禁見，他辭職及欽點黃國昌接班的密令，一直無法有效傳達給民眾黨及支持者。

知情人士透露，當天是由北檢檢察官提訊柯文哲查政治獻金等金流，柯似乎已意識到後續還有其他弊案恐跟著連環爆，當著鄭深元等委任律師及檢察官面前悠悠吐露上述心情，2個月後，柯收賄的輪廓也逐漸明朗，對他確實極為不利。

▲民眾黨8席立委中，黃國昌（右5）與遭停權的黃珊珊（右1）都各有支持者擁護出任黨主席。

除了假獻金、真收賄案情已逐漸穩固，目前檢廉追查的重點是在市長室及京華廣場工地收的1,500萬元及假獻金210萬元以外的賄款，知情人士透露，柯遭收押後不認收賄，應訊時更動作頻頻，不時態度高傲或無言抗議政治追殺，卻態度平和地說出要讓黃國昌接班，關鍵應是檢方及一審、二審法官都認定他涉及可重判無期徒刑的《貪污治罪條例》違背職務收賄罪，就連利用木可公司違法接收政治獻金，涉嫌公益侵占及洗錢的用意都被檢廉識破，讓他意識到接下來還有北士科等弊案，可能要長期身陷囹圄，因此必須提前鋪排黨主席接班布局，以維持他遭政治迫害的風向。

▲柯文哲妻子陳佩琪與黃珊珊對黨員都有凝聚力，可能影響民眾黨權力核心版圖。

柯屬意黃國昌接班的消息，不只在提訊時表露心跡，更早就在民眾黨核心間傳開，近日到黃國昌立委辦公室見習、可能出任民眾黨不分區立委的中配李貞秀，上週五放出消息指「今年4月柯文哲曾透露若健康有狀況，就是黃國昌接任」。

更多鏡週刊報導

【封面故事】另涉洗錢、公益、侵占罪難出監 柯文哲獄中指定黃國昌接班

【柯獄中指定接班2】不只收賄 揭柯文哲利用木可洗錢另涉2大罪

【柯獄中指定接班3】「只有我不會背骨」 蔡壁如1句話透露接班企圖