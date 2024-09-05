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華碩IFA新技術發表　攜手Intel開創卓越AI效能

記者蘇晟彥／綜合報導

華碩於IFA（柏林消費電子展）期間發表多項創新技術，宣示對「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」願景的承諾。發表一系列搭載最新Intel® Core™ Ultra處理器 (系列2) 的Copilot+ PC新品，包含：Zenbook S 14/ 16、Vivobook S 14、ExpertBook P系列等新世代AI筆電，及ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦，每款產品皆充分釋放Intel® Core™ Ultra處理器(系列2)潛能，提供最高48 TOPS的NPU算力，展現卓越AI運算效能；並將透過免費更新為Windows 11帶來內建AI功能，享有Copilot+ PC體驗。

▼華碩在IFA發表新品、新技術。（圖／華碩提供）

▲▼ 。（圖／華碩）

Intel是華碩將尖端裝置推向市場的重要夥伴，華碩電腦全球副總裁暨消費產品事業處張仰光表示：「最新的Zenbook、Vivobook、ExpertBook筆電和NUC迷你電腦搭載強大的Intel® Core™ Ultra處理器，提供無與倫比的效能，並帶來豐富的AI體驗，幫助使用者充分發揮AI潛力，享受更聰明、更直觀的人機互動。」

Intel執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Michelle Johnston Holthaus表示：「Intel與華碩為提升消費者和商用產品體驗攜手合作，推出搭載Intel® Core™ Ultra處理器(系列2)的華碩筆電，不但提供頂尖效能、更長的電池續航力、周全的資安和尖端AI功能。從生產力到創意，這些產品為各個領域的使用者體驗設立了全新標準。」

Zenbook S系列：完美結合精密工藝與極致效能
全新Zenbook S 14 (UX5406)重新定義輕薄筆電，將精緻設計與卓越效能融為一體。14吋輕薄美型機身僅1.1公分，1.2公斤，外蓋採用高科技陶瓷鋁合金(Ceraluminum™)製成，結合陶瓷溫潤觸感與鋁的強度，更加堅固耐用。鍵盤面的幾何格柵設計具備2,715個CNC加工散熱孔，使氣流和散熱達到最佳化以發揮優異效能。

憑藉Intel® Core™ Ultra處理器(系列2)的強大效能，NPU最高47 TOPS，成就非凡AI體驗。配備3K 120 Hz ASUS Lumina OLED螢幕，視覺效果令人驚艷，四揚聲器音效系統帶來劇院級音訊體驗。AI降噪確保清晰的線上會議音質，FHD AiSense紅外線攝影機支援AI效果以加強視訊互動。長效的72 Wh電池、無縫連接的完整 I/O 連接埠，以及先進的隱私安全功能，滿足行動辦公需求。加大的16:10觸控板結合直覺的智慧手勢，輕鬆調整亮度、音量及影音控制。Zenbook S 14 (UX5406)將於9/6中午開放預購；另有16吋Zenbook S 16 (UX5606)，同樣輕薄美型，預計Q4在台上市。

▲▼

Vivobook S 14：極簡設計效能超群
專為行動辦公和娛樂而設計的ASUS Vivobook S 14 (S5406SA) ，全金屬纖薄機身僅1.3 公斤、1.39公分，極簡設計輕薄便攜。採用ASUS IceCool散熱技術，兩個97葉片的 IceBlade風扇和兩個通風口，最大TDP為35 W，即使在嚴苛的工作負載下也能保持最佳效能。最高配備Intel® Core™ Ultra 7處理器(系列2)和NPU 47 TOPS的AI引擎，高效執行AI應用程式表現極為出色。專屬Copilot按鍵一鍵啟動AI智能助手，75 Wh電池帶來最高22小時續航電力，以確保全天生產力。

採用人體工學設計，長時間使用依舊舒適，包括可自訂單區RGB背光的ASUS ErgoSense鍵盤，以及可精準操控的超大尺寸觸控板。超快的WiFi 7連線速度、完整I/O連接埠、16:10 3K 120 Hz螢幕以及Harman Kardon認證 Dolby Atmos®音訊系統，在工作與娛樂中取得完美平衡。ASUS Vivobook S 14預計年底在台上市，敬請期待。

ASUS ExpertBook P系列商用筆電：AI加速工作效率
華碩推出ASUS ExpertBook P系列商用筆電，滿足企業客戶與專業人士更進階AI運算需求。其中，旗艦級ASUS ExpertBook P5 (P5405)配備先進的Intel® Core™ Ultra處理器(系列2)，並整合最新ASUS AI ExpertMeet工具，透過AI翻譯、AI字幕、輔助會議摘要、AI降噪和商業浮水印等功能，徹底改變線上會議模式，帶來無與倫比的AI工作體驗，
在Intel最新處理器加持下，ASUS ExpertBook P5 (P5405)最高提供NPU 47 TOPS和平台總算力120 TOPS，可最佳化執行當代AI應用程式。系列中亦有ASUS ExpertBook P3 (P3405/P3605)供選擇，同樣效能極佳、耐用可靠。

針對企業最重視的資安防護，ASUS ExpertBook P系列商用筆電提供延伸至BIOS層級的多層安全性，包括安全開機和可信任平台模組(TPM)等，以防止開機時未經授權的介入。華碩也與McAfee合作，在ASUS ExpertBook P系列商用筆電預先安裝資安防護軟體McAfee+ Premium Individual Unlimited，全球自2024年9月起可免費使用一年。

ASUS ExpertBook P系列結合強大功能與簡約美學，在維持絕佳效能的同時，體現華碩對永續發展的承諾。ASUS ExpertBook P5 (P5405)採用回收鋁合金和回收鋼材，大幅減少環境衝擊，並率先在華碩商用筆電中使用回收磁鐵。未來此系列將拓展至桌機和All-in-One電腦，預計於2025年推出，敬請期待。

ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦：精巧強大
全新ASUS NUC 14 Pro AI 在 AI NUC 迷你電腦技術上擁有令人驚豔的突破性進展，其搭載最新 Intel® Core™ Ultra 9處理器(系列2)，多架構CPU、GPU 和NPU配置，以實現高達 120 TOPS的總算力，其中NPU亦顯著提升 AI 運算至 48 TOPS，為前代處理器的三倍！

ASUS NUC 14 Pro AI 容量不到 0.6 公升，機身高度僅 3.4公分，除能有效節省空間，另具備無與倫比的超高性能，相當適合商業及邊緣運算等多元應用；而倍增的算圖能力，搭配創新的嵌入式LPDDR5x設計，將為各種物聯網情境帶來絕佳的運作表現和穩定性。

可24/7全天候運作的ASUS NUC 14 Pro AI，內建出色的智能散熱技術，並符合EPEAT Climate+能源效率標準，再加上安全啟動、指紋辨識與高信賴平台模組(TPM)等功能，資安隱私有保障。全新ASUS NUC 14 Pro AI的喇叭及麥克風均支援語音操作；獨家遠端控管模式和微軟的Windows Autopilot亦可大幅簡化設備調整、調度流程。

▲▼ 。（圖／華碩）

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