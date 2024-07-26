　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華碩推3款Prime GeForce RTX 40 顯示卡　支援小型組裝電腦

記者蘇晟彥／綜合報導

華碩 26日推出Prime GeForce RTX™ 4070 SUPER / RTX 4070和RTX 4060 Ti三款顯示卡，兼備傑出的三風扇散熱解決方案、精巧尺寸與多項獨家設計，除可支援小型組裝電腦（Small Form Factor, SFF），亦能與廣受各界好評且經濟實惠的Prime生態系統無縫相容。

▲▼ 。（圖／ASUS提供）

內外兼具 成就地表最狂小鋼炮
 現今有愈來愈多組裝者想要在小巧機殼中建置性能強大的電腦，而NVIDIA® GeForce® SFF-Ready規範則為此樹立嶄新標竿，確保使用者在挑選機殼、顯示卡等產品時，擁有絕佳整合性；華碩本次搶先上市的兩款顯示卡Prime GeForce RTX™ 4070 SUPER / RTX 4070皆符合其規範，2.5 slot插槽搭配長269 mm、寬50 mm的俐落卡身，打造小型電腦更隨心所欲。

再造巔峰的出色散熱
 儘管Prime GeForce RTX 40系列顯示卡外形纖薄，但卻充分利用每吋空間，開創出令人無限驚豔的散熱解決方案，像是增加至三顆耐用滾珠軸承的軸向式風扇，以及通風背板，可最佳化風流、風壓，嚴格控管運作溫度與噪音；還有夙富盛名的0dB技術，當系統處於低負載狀態下，將自動停止風扇運轉，實現悄然無聲的遊戲場域。

全新Prime GeForce RTX 40系列顯示卡另內建雙BIOS開關，能在最高效能、安靜模式間自由切換，並採用長效持久的電容與全自動製程，以降低傳統人工生產線的不確定性，使用安心有保障！

完美契合Prime生態系統
 華碩Prime系列零組件具備辨識度極高的工藝美學，例如：經典黑 / 白配色、沉穩內斂的太空元素與簡約的ARGB燈效；而今日盛大開賣的三款Prime系列顯示卡也能與之呼應、相輔相成，特別是以黑色為基底的塗裝，低調展現蓄勢待發的剽悍性能。

截至目前，華碩Prime生態系統已更臻完備，包括：CP值超高的全方位主機板，可滿足多數組裝玩家需求，以及擁有強化玻璃 / 網狀側板兩種版本的AP201 microATX機殼，和支援ATX 3.0標準、通過80 Plus金牌認證的電源供應器，搭配最新發表的顯示卡生力軍，將能輕鬆享有風格更趨一致的Prime主題主機。

GPU Tweak III 釋放極限潛能
 持續升級進化的GPU Tweak III應用程式，可提供所有必要的客製化選項，像是一鍵強化效能 / 降低噪音，或針對每個遊戲建立專屬設定檔；但最令人期待的莫過於全新的Mobile Monitor，使用者透過手機等行動裝置連線，就能即時關注系統數據，遊戲時不會再受到任何介面干擾，犧牲身歷其境的沉浸感；此外，VF Tuner也變得較以往更直覺易用，可精細調整顯示卡電壓 / 頻率(時脈)曲線，而螢幕顯示與匯入 / 匯出功能亦大幅提升，再加上整合GPU-Z檢測軟體，無需另外安裝，便可快速掌握GPU詳細資訊，操縱自如。

產品型號 建議售價
PRIME-RTX4070S-O12G NT$ 22,990
PRIME-RTX4070-O12G NT$ 19,990
PRIME-RTX4060TI-O8G NT$ 13,990

▲▼ 。（圖／ASUS提供）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／大樂透「頭獎2.33億」一注獨得　獎落「這縣市」
快訊／21:49屏東三地門規模4.6「極淺層地震」　最大震度
快訊／9縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝
高雄妹遭前男友「痛毆性侵」！崩潰報警求救
颱風天清冰箱！醫挖出1「陳年美食」嚇到吃泡麵

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

華碩推3款Prime GeForce RTX 40 顯示卡　支援小型組裝電腦

台灣大哥大運動家族選手獨家《Never Give Up》MV上映　應援送iPhone、萬元mo幣

小米加入摺疊機大戰！推出Xiaomi MIX Flip　挑戰最低價3萬帶走

劍指谷歌！OpenAI與新聞媒體出版商合作　推SearchGPT

OpenAI測試搜尋引擎SearchGPT　挑戰Google

對打Google！Apple Maps Beta版上線　首波僅開放瀏覽器、英文介面

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

高雄大樓車道變滑水道　電梯門一開小瀑布傾瀉

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

《大熊餐廳》艾美獎破紀錄23項入圍　「零負評神劇」第3季回歸！地獄廚房回來了

#凱米颱風 太強被吹歪　邊境犬出門下秒「滿臉驚恐」

華碩推3款Prime GeForce RTX 40 顯示卡　支援小型組裝電腦

台灣大哥大運動家族選手獨家《Never Give Up》MV上映　應援送iPhone、萬元mo幣

小米加入摺疊機大戰！推出Xiaomi MIX Flip　挑戰最低價3萬帶走

劍指谷歌！OpenAI與新聞媒體出版商合作　推SearchGPT

OpenAI測試搜尋引擎SearchGPT　挑戰Google

對打Google！Apple Maps Beta版上線　首波僅開放瀏覽器、英文介面

陳仕朋明星賽勤向嘟嘟挖寶　挑戰單季150局

證交所公布8檔注意股　創意兩營業日收盤價價差達180元遭列入

快訊／大樂透「頭獎2.33億」一注獨得　獎落屏東內埔

寶格麗蛇包上扇形圖案放閃　古羅馬浴場地板馬賽克啟發

戴培峰回壘不及出局鋒總說：OK！很積極　張育成大巨蛋首秀有美技

台鐵周末10列北花直達區「全區間停駛」　南迴花東加開11列車

凱米襲台釀災、農損破億　國台辦關切慰問：向遇難同胞表示哀悼

快訊／21:49屏東三地門規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

日本「停車場鴕鳥」爆紅！14秒片狂吸千萬朝聖　絕美本尊被搜出

《歌手》決賽海來阿木「合唱翻車」　觀眾崩潰狂刷：還我黃宣！

南非男站行進中車頂耍帥　4秒後脖子著地當場身亡

3C家電熱門新聞

小米加入摺疊機大戰！

中華電信MODHami Video創新科技

iPhone「1異常」無法修復　災民傻眼：常遇到很煩

OpenAI測試搜尋引擎

OpenAI將推SearchGPT

台灣大哥大MV版本正式上映應援送

華碩推3款RTX 40 顯示卡

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

6月份智慧型手機銷量Top20公開

FB上互搜就變...「建議好友」？

外媒爆iPhone SE 4 外殼

Apple Maps Beta版上線

LINE發通知！8月停用舊電腦版

LINE必備「9種功能」一次看

更多熱門

相關新聞

全球PC市占出爐！華碩「擠掉宏碁」殺回前五大品牌

全球PC市占出爐！華碩「擠掉宏碁」殺回前五大品牌

全球電腦品牌最新單季市占排名出爐！華碩（2357）今年第二季以年成長17%的氣勢，超越宏碁（2353）、重新殺回前五名；另外，蘋果公司（Apple）也因開賣MacBook Air後，比去年同期增加6%的銷售成長，整體AI PC市場將持續帶動買氣。

華碩6月營收年增23%「寫21個月新高」

華碩6月營收年增23%「寫21個月新高」

華碩除息17元「早盤走低貼息47%」

華碩除息17元「早盤走低貼息47%」

ASUS VivoWatch 6全面進化

ASUS VivoWatch 6全面進化

施崇棠：華碩伺服器「5年成長5倍」更快達成

施崇棠：華碩伺服器「5年成長5倍」更快達成

關鍵字：

asus華碩

讀者迴響

熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

即／A助理費46萬　高虹安一審判7年4月

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉

車燈大廠台南倉庫全面燃燒　150勇消搶救5hrs還在燒

「淹成水世界」彰化照常上班上課　縣長被罵翻

地下室變滯洪池！水淹3樓高800汽機車

老翁在家過世！妻女將遺體「放冰箱3天」

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

更多

最夯影音

更多

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面