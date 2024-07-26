華碩推3款Prime GeForce RTX 40 顯示卡　支援小型組裝電腦

記者蘇晟彥／綜合報導

華碩 26日推出Prime GeForce RTX™ 4070 SUPER / RTX 4070和RTX 4060 Ti三款顯示卡，兼備傑出的三風扇散熱解決方案、精巧尺寸與多項獨家設計，除可支援小型組裝電腦（Small Form Factor, SFF），亦能與廣受各界好評且經濟實惠的Prime生態系統無縫相容。

內外兼具 成就地表最狂小鋼炮

現今有愈來愈多組裝者想要在小巧機殼中建置性能強大的電腦，而NVIDIA® GeForce® SFF-Ready規範則為此樹立嶄新標竿，確保使用者在挑選機殼、顯示卡等產品時，擁有絕佳整合性；華碩本次搶先上市的兩款顯示卡Prime GeForce RTX™ 4070 SUPER / RTX 4070皆符合其規範，2.5 slot插槽搭配長269 mm、寬50 mm的俐落卡身，打造小型電腦更隨心所欲。

再造巔峰的出色散熱

儘管Prime GeForce RTX 40系列顯示卡外形纖薄，但卻充分利用每吋空間，開創出令人無限驚豔的散熱解決方案，像是增加至三顆耐用滾珠軸承的軸向式風扇，以及通風背板，可最佳化風流、風壓，嚴格控管運作溫度與噪音；還有夙富盛名的0dB技術，當系統處於低負載狀態下，將自動停止風扇運轉，實現悄然無聲的遊戲場域。

全新Prime GeForce RTX 40系列顯示卡另內建雙BIOS開關，能在最高效能、安靜模式間自由切換，並採用長效持久的電容與全自動製程，以降低傳統人工生產線的不確定性，使用安心有保障！

完美契合Prime生態系統

華碩Prime系列零組件具備辨識度極高的工藝美學，例如：經典黑 / 白配色、沉穩內斂的太空元素與簡約的ARGB燈效；而今日盛大開賣的三款Prime系列顯示卡也能與之呼應、相輔相成，特別是以黑色為基底的塗裝，低調展現蓄勢待發的剽悍性能。

截至目前，華碩Prime生態系統已更臻完備，包括：CP值超高的全方位主機板，可滿足多數組裝玩家需求，以及擁有強化玻璃 / 網狀側板兩種版本的AP201 microATX機殼，和支援ATX 3.0標準、通過80 Plus金牌認證的電源供應器，搭配最新發表的顯示卡生力軍，將能輕鬆享有風格更趨一致的Prime主題主機。

GPU Tweak III 釋放極限潛能

持續升級進化的GPU Tweak III應用程式，可提供所有必要的客製化選項，像是一鍵強化效能 / 降低噪音，或針對每個遊戲建立專屬設定檔；但最令人期待的莫過於全新的Mobile Monitor，使用者透過手機等行動裝置連線，就能即時關注系統數據，遊戲時不會再受到任何介面干擾，犧牲身歷其境的沉浸感；此外，VF Tuner也變得較以往更直覺易用，可精細調整顯示卡電壓 / 頻率(時脈)曲線，而螢幕顯示與匯入 / 匯出功能亦大幅提升，再加上整合GPU-Z檢測軟體，無需另外安裝，便可快速掌握GPU詳細資訊，操縱自如。

