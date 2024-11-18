還有5天！2024桃園仙草嘉年華　11／23楊梅區登場

▲2024桃園仙草嘉年華還有5天登場，展區仙草花已綻放近3成。（圖／農業局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園仙草嘉年華」將於11月23日至12月1日、為期9天，在楊梅休閒農業區展開。市府農業局18日表示，目前會場展區仙草花已綻放近3成，展區以遊樂園為主題，將仙草花田化作充滿童趣、溫馨的大型遊樂園，結合楊梅農村景觀，期待來訪旅客沉浸於紫色浪漫的仙草花田中，感受自然的魅力。

市府農業局說，本屆仙草嘉年華串聯在地農場，使地方、產業與文化緊密結合，並結合仙草種植養護、食農教育、仙草產品開發，推出一系列農事體驗活動。展區仙草種植過程中使用「常溫土壤生物可分解材料」取代傳統PE農膜，減少農膜生產至廢棄的碳排放量，展示農業永續發展理念。

▲展區以遊樂園為主題，將仙草花田化作充滿童趣、溫馨的大型遊樂園。（圖／農業局提供）

「2024桃園仙草嘉年華」活動，除了賞花之外，還有精彩的亮點活動，包含11月30日「樂園午茶時光」結合在地特色，一同認識楊梅客家文化；12月1日「花田奇幻狂想曲」由紅鼻子馬戲團及民謠雙男聲Theseus忒修斯樂團帶來精彩的演出，敬請期待。

活動期間為防範展區周邊交通擁塞，逢假日實施道路交通管制，建議大家多利用大眾運輸工具，平、假日皆規劃綠線接駁車，每20分鐘一班，從台鐵富岡車站出發。假日增設紅線與白線接駁車，每15分鐘一班，紅線從台鐵楊梅車站出發；白線從楊梅休閒農業區遊客中心出發，途經活動會場與活動臨時停車場。

另還有「出遊巴！相約楊梅好時光！」休閒農業區農場接駁車，平日約60分鐘一班、假日約20分鐘一班，從遊客中心沿途停靠台塑楊梅有機農場、耀輝牧場、紫城農場、亞植有機農場、肥嘟嘟多肉植物園，再回到遊客中心，歡迎民眾搭乘，還有集章限量好禮兌換。