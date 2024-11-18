關渡大橋科技執法上路　首月取締506件！國庫至少進帳30萬

▲關渡大橋科技執法違規部分以跨越雙白線為大宗 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市警交大針對事故頻傳的關渡大橋，在10月16日啟用科技執法，針對不依標線指示跨越雙白線的違規行為進行取締。首月執法結果顯示，警方共取締506件違規，國庫至少進帳30萬元，同時路段車禍件數從去年同期的5件減少至2件，降幅60%，顯示執法初見成效。

關渡大橋是連接淡水、八里、五股與台北的重要交通樞紐，但也是近年事故頻繁發生的路段。警方分析發現，許多車禍肇因於駕駛人違規跨越雙白線、不依標線指示變換車道。為降低事故，新北市警方在10月16日正式啟用科技執法，並在執法前進行一個月的盲測，期間記錄到480件違規，平均每日22.8件。

執法首月（10月16日至11月15日），警方共取締506件違規，平均每日16.3件，比起盲測期間的平均22.8件已有明顯下降。其中，執法初期每日違規件數約30件，隨著民眾守法意識逐漸提升，目前已降至每日約9件。此外，車禍件數從去年同期的5件減少至2件，下降60%。

依《道路交通管理處罰條例》第48條第2款規定，不依標線指示變換車道的違規者將被處以600元至1800元罰鍰。若以最低罰鍰600元計算，此次執法已為國庫帶來至少30萬元收入。

警方強調，科技執法的目的不在於開罰，而是為了提高用路人守法意識，進而減少事故。未來將持續透過科技執法維護道路安全，提醒駕駛人遵守交通規則，共同打造安全的行車環境。