　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

關渡大橋科技執法上路　首月取締506件！國庫至少進帳30萬

▲▼關渡大橋科技執法違規部分以跨越雙白線為大宗 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲關渡大橋科技執法違規部分以跨越雙白線為大宗 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市警交大針對事故頻傳的關渡大橋，在10月16日啟用科技執法，針對不依標線指示跨越雙白線的違規行為進行取締。首月執法結果顯示，警方共取締506件違規，國庫至少進帳30萬元，同時路段車禍件數從去年同期的5件減少至2件，降幅60%，顯示執法初見成效。

關渡大橋是連接淡水、八里、五股與台北的重要交通樞紐，但也是近年事故頻繁發生的路段。警方分析發現，許多車禍肇因於駕駛人違規跨越雙白線、不依標線指示變換車道。為降低事故，新北市警方在10月16日正式啟用科技執法，並在執法前進行一個月的盲測，期間記錄到480件違規，平均每日22.8件。

執法首月（10月16日至11月15日），警方共取締506件違規，平均每日16.3件，比起盲測期間的平均22.8件已有明顯下降。其中，執法初期每日違規件數約30件，隨著民眾守法意識逐漸提升，目前已降至每日約9件。此外，車禍件數從去年同期的5件減少至2件，下降60%。

依《道路交通管理處罰條例》第48條第2款規定，不依標線指示變換車道的違規者將被處以600元至1800元罰鍰。若以最低罰鍰600元計算，此次執法已為國庫帶來至少30萬元收入。

警方強調，科技執法的目的不在於開罰，而是為了提高用路人守法意識，進而減少事故。未來將持續透過科技執法維護道路安全，提醒駕駛人遵守交通規則，共同打造安全的行車環境。

▲▼關渡大橋科技執法違規部分以跨越雙白線為大宗 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
打爆澳洲！台南Josh「無畫面直播」破百萬　網驚：超過大巨蛋
球迷拿「道歉表」場外下跪中華隊！啦啦隊女神突闖入盯場
23歲女駕駛遭爆黑歷史　站長證實曾被投訴
23歲公車女司機遭爆「技術差、飆罵乘客」　同事回應了
23歲公車女駕駛玩手指　燦笑畫面曝光
陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2公車追撞釀1死15傷　北市開罰大都會客運、大有巴士各9萬元

北捷又爆衝突！2對情侶車廂互推叫囂　眼鏡男狂吼「叫安保」

公車追撞1死15傷！23歲女駕駛遭爆黑歷史　站長證實曾被投訴

23歲肇事女運將遭爆「技術差、飆罵乘客」　大有巴士同事回應了

宜蘭地院法官張軒豪酒駕判4個月！7年前曾肇逃　恐遭扣薪4個月

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

台南地區農會總幹事A獎金1136萬　涉背信收押起訴...離譜手法曝

關渡大橋科技執法上路　首月取締506件！國庫至少進帳30萬

勞發署公務員傳遭霸凌輕生　分署長被爆惡行「沒幫拿飲料就飆罵」

快訊／台南永康區大樓火警急疏散21人　消防13車30人灌救

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

【台日大戰】台式應援炸裂全場！球迷熱血齊喊「Team Taiwan」#世界棒球12強賽

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

雲林車禍

2公車追撞釀1死15傷　北市開罰大都會客運、大有巴士各9萬元

北捷又爆衝突！2對情侶車廂互推叫囂　眼鏡男狂吼「叫安保」

公車追撞1死15傷！23歲女駕駛遭爆黑歷史　站長證實曾被投訴

23歲肇事女運將遭爆「技術差、飆罵乘客」　大有巴士同事回應了

宜蘭地院法官張軒豪酒駕判4個月！7年前曾肇逃　恐遭扣薪4個月

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

台南地區農會總幹事A獎金1136萬　涉背信收押起訴...離譜手法曝

關渡大橋科技執法上路　首月取締506件！國庫至少進帳30萬

勞發署公務員傳遭霸凌輕生　分署長被爆惡行「沒幫拿飲料就飆罵」

快訊／台南永康區大樓火警急疏散21人　消防13車30人灌救

「小王煮瓜」筷子纏衛生紙、肉末！衛生局稽查抓「5衛生缺失」

金正恩放話「無上限」增強核武能力！　下令做好戰爭準備

吉力吉撈3分砲炸裂　「跑回本壘1動作」網笑翻：教練進傷兵名單

趕上班門沒關好！住台老外回家見「1幕」超吃驚　引網2派論戰

力領科技20日起競拍　12月10日掛牌上市

找工作電話一直響！她不解「為什麼不用信件」　過來人卻讚：超賺

日本贏球瞬間！前旅日雙投休息室開心比YA引熱議

張書豪出道尺度最大床戲！　被人「有頻率碰撞身體」真實心聲曝光

打爆澳洲！台南Josh「無畫面直播」破百萬　網驚：超過大巨蛋人數

「路霸鵝」嘎嘎叫見人低頭想開咬！　她想回家先上演攻防戰

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

社會熱門新聞

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

公車女駕駛追撞害死人！現場燦笑玩手指　稱：失憶了

獨／派出所淪偷拍片場　女警+女大生慘成影中人

勞發署女分署長疑逼死職員　「把自己當皇帝」超硬背景公開

公車追撞1死15傷　女駕駛不知出人命還嘻笑聊天

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

高雄死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上不治

獨／偷拍警藏海量私密片　女警驚知受害氣到哭了

職員輕生內幕　勞發署超地獄環境曝光

恐怖追撞！女「倒V」插進副駕　單車少年進加護

勞發署霸凌音檔曝　女分署長質問：欸看口

幸福生活被撞碎！夫慟提告2司機求重判

餅店老闆躺賓士半身露車外　竟是被酒後代駕丟包

更多熱門

相關新聞

板橋新增3處科技執法　專抓這些違規

板橋新增3處科技執法　專抓這些違規

新北市耶誕城活動今天（15日）即將開跑，週遭交通疏導警方嚴陣以待，而板橋警方將於下個月（12月）1日，轄內3處科技執法設備將啟用，呼籲民眾多加注意，別貪圖方便而荷包受損。啟用地點分別為大觀路二段、龍興街口，縣民大道一段府中捷運站1號出口以及中山路一段、館前西路口。

台中+27處科技執法！名單公布

台中+27處科技執法！名單公布

新北增39處科技執法　這路口最易中招

新北增39處科技執法　這路口最易中招

高鐵台中站周邊擴大科技執法！12月啟用

高鐵台中站周邊擴大科技執法！12月啟用

關渡大橋管線槽鬆脫　雙向道路封閉

關渡大橋管線槽鬆脫　雙向道路封閉

關鍵字：

關渡大橋科技執法

讀者迴響

熱門新聞

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

女星曾偷吃人夫男友大器原諒　隔4年分手

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

快訊／連3震！11:16花蓮近海規模4.2地震　最大震度3級

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

誤信台灣1弱點　韓國隊原本目標「只輸日本」

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

更多

最夯影音

更多

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面