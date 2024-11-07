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新北首創違規免罰單送到家！增39處科技執法　這路口最易中招

▲▼新北警將新設39處科技執法，並設警告牌告知用路人，警方統計最多違規的5處路口，警方公布39處科技執法地點，新北警首創盲測期間寄送違規民眾免裁罰通知單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北警將新設39處科技執法，並設警告牌告知用路人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警交大針對轄區內39處易肇事及違規路口，在12月1日實施科技執法，實施前，從9月20日就進行盲測，發現板橋區大觀路與龍興街口在5項違規項目高達2042件，其中最高是「未依標誌標線號誌行駛」，為了達到宣傳科技執法效果，全台首創將違規免開罰「期前宣導通知單」先寄送給民眾，提醒用路人在宣導期間已經違規。

新北市警交大表示，10月間已經公告轄內39處易肇事及違規路口，建置多功能科技執法設備，採用AI人工智慧辨識違規行為，且將在12月1日正式執法；而在正式執法前，9日20日開始在39處科技執法進行盲測。

▲▼警方統計最多違規的5處路口 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北警將新設39處科技執法，並設警告牌告知用路人，警方統計最多違規的5處路口，警方公布39處科技執法地點，新北警首創盲測期間寄送違規民眾免裁罰通知單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據統計，科技執法偵測違規前5多地點為板橋區大觀路2段與龍興街口（2042件）、三重區自強路5段重陽大橋匝道處與仁義街口（985件）、三重區福德南路與環河南路口（659件）、新店區北新路3段與民權路口（605件）、淡水區新市二路2段90號（375件）；而前5多的違規項目，為未依標誌標線號誌行駛（7577件）、違規迴轉（2,355件）、闖紅燈（1,041件）、違規臨停停車（978件）、不停讓行人（556件）。

另統計三峽區台7乙線5.3K至8.1K區間測速執法設備，從10月15日盲測至今，偵測到超速違規達386件，平均每日違規達18.4件；台2線73.7K至79.6K區間測速執法設備從9月19日盲測至今，偵測超速違規達386件，平均每日違規達6.5件。

為了在正式執法前，讓用路人知道已經在盲測期間違規，全國首創以平信寄達車籍地址科技執法「期前宣導通知單」免裁罰提醒，以直球對決的方式告知車主在宣導期間已經違規。新北警強調，科技執法是以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標。

▼新北警首創盲測期間寄送違規民眾免裁罰通知單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北警將新設39處科技執法，並設警告牌告知用路人，警方統計最多違規的5處路口，警方公布39處科技執法地點，新北警首創盲測期間寄送違規民眾免裁罰通知單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北警將新設39處科技執法，並設警告牌告知用路人，警方統計最多違規的5處路口，警方公布39處科技執法地點，新北警首創盲測期間寄送違規民眾免裁罰通知單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方公布39處科技執法地點 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北警將新設39處科技執法，並設警告牌告知用路人，警方統計最多違規的5處路口，警方公布39處科技執法地點，新北警首創盲測期間寄送違規民眾免裁罰通知單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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