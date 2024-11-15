RCA二軍案遭最高法院發回更審　被害人怒：不知還要等多久

▲RCA二軍求償案，最高法院將二審判決廢棄發回。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

我國最大工傷案件RCA賠償案，其中被害人的「二軍」共1120位前員工，提出訴訟求償共73億餘元，二審判賠16億餘元，全案上訴後，最高法院15日以時效問題為由，將全案廢棄發回更審。對此，被害人聚集在最高法院前表達不滿，他們說，案發至今已經超過30年，大家年紀都老了，面對冗長的審理程序，「不知還要等多久」。

美國無線電公司（RCA）1970至1992年間在台設廠，其中桃園總廠生產過程中使用一級致癌物、三氯乙烯等有毒溶劑，並長期將有毒溶劑傾倒入內，嚴重污染土地和地下水。員工在不知情的狀況下飲用受汙染的地下水，並暴露在汙染環境下，導致工廠2萬餘名員工中，有數千人罹患癌症，至今也有數百人因此死亡。1992年汙染事件爆發後，RCA緊急關廠離開台灣。而受害的員工組成「RCA員工關懷協會」，向之後併購RCA的法商湯姆笙、美商奇異等4家公司，請求賠償。

其中第二批前員工組成被害者「二軍」，起訴求償73億餘元。一審判決RCA等4家公司賠償總共23億3百萬元。上訴二審後，高等法院二審減少賠償金，改判賠16億6740萬元。全案再上訴最高法院第三審。但最高法院15日判決將全案廢棄，發回高等法院更審。

最高法院根據的主要理由，是依照RCA等4家公司爭執的「請求權時效」問題。由於一、二審法院均認為雖然員工的請求權已經罹於時效，但認為RCA等4家公司主張「請求權時效」乃是民法上「權利濫用」情形，因此依該法148條規定，禁止RCA等4家公司採用此抗辯，進而實質審判本案、作出判決。但最高法院認為，雖然可以使用「權利濫用禁止」的規定，但這只產生「一時不得抗辯」的效果，仍須審酌被害人有無在相當時限內，行使其權利；從而，針對前審判決中的A、B、C各組被害人，應該各別探討是否罹於時效，所以最高法院才會將全案廢棄發回。

本次宣判時，受害的員工組成「RCA員工關懷協會」約有近百位被害人到場聲援，但聽完判決後，眾人臉上均露出失望的表情。

協會理事長杜津珠表示，「我們大家辛苦很久了，我們從民國83年(1994年)爆發汙染事件後，但現在已經超過30年了，案件到法院也20多年了。大家看看我們年紀都已經這樣子了，不知道還要等多久。本來以為今天會是最終的結果，但卻是還不能確定。我們要用我們永不妥協的精神，努力下去。」

至於被害人義務辯護律師團召集人、律師林永頌也批評最高法院駁回的論點，「最高法院有沒有想過，這個案件拖這麼久，還要再拖這麼久嗎？」「我們公司的員工怎麼知道你用什麼有機溶劑？有機溶劑的量是多少？情況怎麼樣都不知道？不知道，就不可能請專家來評估對人體的影響，無法得知損害。本件的困難在於，公司將這些資料寄給保險公司、寄給母公司，但是就不願提給環保署，也不願在訴訟中提出來。」、「非常遺憾、憤怒，法官沒有站在被害人立場了解，也沒有站在進步的思維去判決，卻幫助非法濫權的跨國企業，對於如此的法官感到不齒。」

律師團最後強調，將一本初衷，努力為本件被害人權益奮戰。此外，律師團也針對目前仍在高等法院更二審審理中的RCA一軍的求償案，呼籲高等法院應降低被害人之舉證責任至相當合理程度蓋然性，肯認部分病症與暴露本件多種化學物質確實有因果關係，並肯定C組被害人所受之身體自主權、健康權之侵害，給予每位被害人應得的賠償。