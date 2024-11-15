快訊／求償73億二審僅判准16億　RCA二軍求償案最高法院發回更審

▲RCA二軍求償案，關乎1千多名前員工的權益，最高法院15日將全案廢棄發回更審。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國最大工傷案件RCA賠償案，其中被害人的「二軍」共1120位前員工，提出訴訟求償共73億餘元，一審判決RCA等四家公司應賠償23.03億元，但高院二審2022年間改判賠16.67億元，足足少了6億多元。全案再上訴，最高法院第三審15日宣判，二審判決全數廢棄，發回更審。

本案起源於美國無線電公司（RCA）1970至1992年間在台設廠，於桃園、竹北、宜蘭等地設廠，其中桃園的總廠生產電子產品、電器產品、電視機的電腦選擇器等設備。商品製作過程中使用一級致癌物、三氯乙烯等有毒溶劑，公司竟私下挖井，長期將有毒溶劑傾倒入內，嚴重污染土地和地下水。

但公司管理階層隱瞞相關訊息，讓員工飲用受汙染的地下水，並暴露在汙染環境下，導致工廠2萬餘名員工中，至今有超過2000人罹患癌症，更有超過230人因癌症死亡。1992年汙染案件爆發後，RCA緊急關廠離開台灣。而受害的員工組成「RCA員工關懷協會」，向之後併購RCA的法商湯姆笙、美商奇異等4家公司，請求賠償。2015年的一審判決RCA等3家公司共應賠償445名員工5億6445萬元；2017年的二審更改判RCA等4公司須連帶賠償486人，賠償金額增加到7億1840萬元。目前案件經廢棄發回後，於高等法院進行更二審中。

由於第一批求償者獲得法院認同賠償，第二批被害者共1120位前員工組成「二軍」，起訴求償73億餘元。2019年底的台北地院一審，判決RCA等4家公司賠償，金額分別為二軍的A組（已死亡者親屬133人）4億9千2百萬元、B1組（罹患癌症或重大疾病者247人）9億6千萬元、B2組（罹患其它疾病者166人）2億1千2百萬元、C組（未有外顯疾病者574人）6億3千9百萬元，總共23億3百萬元。

二軍的案件上訴第二審，高等法院二審減少賠償金，改判A組（已死亡者親屬126人）共2億160萬元、B1組（罹患癌症或重大疾病者267人）共8億5440萬元、B2組（罹患其它疾病者200人）共3億元、C組（未有外顯疾病者519人）共3億1140萬元，合計共1112人、金額為16億6740萬元。全案再上訴第三審，最高法院也為二軍召開言詞辯論庭，而後做出宣判，二審判決全數廢棄，發回更審。