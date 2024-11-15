　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／求償73億二審僅判准16億　RCA二軍求償案最高法院發回更審

▲▼RCA二軍求償案，最高法院宣判，「RCA員工關懷協會」近百人到場。（圖／記者吳銘峯攝）

▲RCA二軍求償案，關乎1千多名前員工的權益，最高法院15日將全案廢棄發回更審。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國最大工傷案件RCA賠償案，其中被害人的「二軍」共1120位前員工，提出訴訟求償共73億餘元，一審判決RCA等四家公司應賠償23.03億元，但高院二審2022年間改判賠16.67億元，足足少了6億多元。全案再上訴，最高法院第三審15日宣判，二審判決全數廢棄，發回更審。

本案起源於美國無線電公司（RCA）1970至1992年間在台設廠，於桃園、竹北、宜蘭等地設廠，其中桃園的總廠生產電子產品、電器產品、電視機的電腦選擇器等設備。商品製作過程中使用一級致癌物、三氯乙烯等有毒溶劑，公司竟私下挖井，長期將有毒溶劑傾倒入內，嚴重污染土地和地下水。

但公司管理階層隱瞞相關訊息，讓員工飲用受汙染的地下水，並暴露在汙染環境下，導致工廠2萬餘名員工中，至今有超過2000人罹患癌症，更有超過230人因癌症死亡。1992年汙染案件爆發後，RCA緊急關廠離開台灣。而受害的員工組成「RCA員工關懷協會」，向之後併購RCA的法商湯姆笙、美商奇異等4家公司，請求賠償。2015年的一審判決RCA等3家公司共應賠償445名員工5億6445萬元；2017年的二審更改判RCA等4公司須連帶賠償486人，賠償金額增加到7億1840萬元。目前案件經廢棄發回後，於高等法院進行更二審中。

由於第一批求償者獲得法院認同賠償，第二批被害者共1120位前員工組成「二軍」，起訴求償73億餘元。2019年底的台北地院一審，判決RCA等4家公司賠償，金額分別為二軍的A組（已死亡者親屬133人）4億9千2百萬元、B1組（罹患癌症或重大疾病者247人）9億6千萬元、B2組（罹患其它疾病者166人）2億1千2百萬元、C組（未有外顯疾病者574人）6億3千9百萬元，總共23億3百萬元。

二軍的案件上訴第二審，高等法院二審減少賠償金，改判A組（已死亡者親屬126人）共2億160萬元、B1組（罹患癌症或重大疾病者267人）共8億5440萬元、B2組（罹患其它疾病者200人）共3億元、C組（未有外顯疾病者519人）共3億1140萬元，合計共1112人、金額為16億6740萬元。全案再上訴第三審，最高法院也為二軍召開言詞辯論庭，而後做出宣判，二審判決全數廢棄，發回更審。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／11歲女學生下課時間墜樓！　口吐鮮血
立院表決大戰！葉元之投錯票、黃珊珊神隱　現場一陣錯愕
LIVE／天兔延遲登陸「明2地停班課」達標　台2連勝黃子鵬抽
中華隊賽後記者會「2翻譯」超強　網認出：等級好高
LIVE／明2地達停班課標準　氣象署最新說明
天兔「速度放慢」成龜兔！　越晚風雨越大
蹦闆弟超扯「幾10萬放GTR尾翼」全噴飛！　監視器畫面曝
見柯文哲剃光頭　他爆「柯媽掉眼淚了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／苗栗小五11歲女學生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折急救中

新北板橋新增3處科技執法！專抓這些違規　前往耶誕城小心了

電線起火釀1死！桃園屋主涉過失致死起訴　2原因讓檢建請緩刑

噁男闖自助洗搜刮衣服　只留「女性內衣褲+制服」其他全丟掉

新北3男站斑馬線等小黃！騎士不敢過「僵持7分鐘」　土城警說話了

天兔來了興達港2工作船「硬要出港」　海巡怒開單最重罰25萬

天生大嗓門常被檢舉「噪音」　2男「剪刀v.s鋁棒」雙雙掛彩

停車場又被巧遇...長腿妹怒：不想跟你做朋友　衝警局控告騷擾男

4歲女學散打被27歲男「踢技攻肚」　他認了心情不好踼小孩出氣　

快訊／求償73億二審僅判准16億　RCA二軍求償案最高法院發回更審

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

騎士載妹擠車道遭挨罵「X北」　秒爆氣追上怒吼：撞到了嗎？

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

快訊／苗栗小五11歲女學生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折急救中

新北板橋新增3處科技執法！專抓這些違規　前往耶誕城小心了

電線起火釀1死！桃園屋主涉過失致死起訴　2原因讓檢建請緩刑

噁男闖自助洗搜刮衣服　只留「女性內衣褲+制服」其他全丟掉

新北3男站斑馬線等小黃！騎士不敢過「僵持7分鐘」　土城警說話了

天兔來了興達港2工作船「硬要出港」　海巡怒開單最重罰25萬

天生大嗓門常被檢舉「噪音」　2男「剪刀v.s鋁棒」雙雙掛彩

停車場又被巧遇...長腿妹怒：不想跟你做朋友　衝警局控告騷擾男

4歲女學散打被27歲男「踢技攻肚」　他認了心情不好踼小孩出氣　

快訊／求償73億二審僅判准16億　RCA二軍求償案最高法院發回更審

快訊／苗栗小五11歲女學生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折急救中

虹系諾雅谷關新專案開箱！32坪樓中樓泡半露天溫泉　爽吃鱘龍魚鍋

馬龍要來了！陸委會點頭同意　馬英九基金會邀40陸生訪台

中獎福地豐原太平洋百貨　再度榮獲金饌獎肯定

西半部空氣品質亮橘燈　環境部示警：午後臭氧濃度上升

下周油價要漲了！　汽油每公升估調漲0.1元

憲法訴訟法修法　黃國昌：黨團一致同意將提版本、設最低門檻

新北板橋新增3處科技執法！專抓這些違規　前往耶誕城小心了

風Luxury／逾200片細木鑲嵌出傳神龍錶　江詩丹頓夢幻錶台灣首發

電線起火釀1死！桃園屋主涉過失致死起訴　2原因讓檢建請緩刑

社會熱門新聞

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

保時捷嘉義墜海　花內褲駕駛站車上待援

錢櫃22歲女員工墜樓亡　「踩菜籃關窗」原因曝光

嘉義宮廟遭4人狂砸　屋主開槍還擊

小甜甜開罵「又渣又爛 」　前夫3度怒告連敗確定

33歲男越南離奇亡　託夢前妻「殯儀館變夜店」

嘉義男「開爸爸保時捷」墜海！　鄰曝：經常惹事

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

疑幕後詐團操控

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

快訊／張肇良涉貪遭起訴　200萬交保

即／RCA二軍求償案　最高法院發回更審

吸金1億逃亡9年　「磁能車男」現況曝光

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

更多熱門

相關新聞

小甜甜開罵「又渣又爛 」　前夫3度怒告連敗確定

小甜甜開罵「又渣又爛 」　前夫3度怒告連敗確定

藝人小甜甜（張可昀）與前夫宋晉賢離婚後，雙方仍持續交火，去年小甜甜在網路上PO文又開直播罵「又渣又爛的前夫」、「不負責任的爸爸」、「機掰的人」，宋男不滿，提告妨害名譽，但因舉證不足，檢方兩度對小甜甜做出不起訴處分。宋男再議，案經高等檢察署審理後，15日駁回再議確定。

第79屆更保節　東森慈善基金會再獲獎

第79屆更保節　東森慈善基金會再獲獎

稅審法草案公聽會　我思我見

稅審法草案公聽會　我思我見

巴西最高法院爆炸　男嫌當場自殺亡

巴西最高法院爆炸　男嫌當場自殺亡

朱學恒二審獲減輕　「認錯」策略奏效

朱學恒二審獲減輕　「認錯」策略奏效

關鍵字：

法律人權RCA工傷最高法院判賠廢棄職業災害判決不公二軍

讀者迴響

熱門新聞

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

委內瑞拉11比0荷蘭　率先進複賽

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

她仿李子柒也停更3年　最新影曝網笑

快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

阿堂鹹粥賣1片虧1片？二代：當初說錯

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

好市多上架爆紅洋芋片　千人熱議

台中霧霾籠罩　醫：沉默之丘在台上演

台灣隊2連勝驚嘆日媒！　球迷開眼界：收視率爆表了吧

保時捷嘉義墜海　花內褲駕駛站車上待援

天兔減為輕颱　估明天「中心登陸」

更多

最夯影音

更多

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面