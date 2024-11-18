檢舉女經理霸凌　台電竟嗆：妳把事情鬧大！小心被離職

▲被指控涉嫌職場霸凌的盛經理。（翻攝臉書）



圖文／鏡週刊

台電1名基層經辦人員，5年前遭1名女長官言語、肢體霸凌，時常一天飆罵2小時以上，遭酸言酸語苛薄對待，甚至動手推打，事後裝無辜否認施虐惡行。受虐者暗中錄音蒐證向台電檢舉求公道，卻遭高層推諉不處理，最後被害者具名向監察院檢舉，卻遭台電恐嚇「妳把事情鬧大，小心被逼得離職」，相當惡劣。

據知情人士告訴本刊，X小姐於2019年1月時任台電北南區處會計組帳務課經辦，她的長官盛經理（時任台電北南區處會計經理）情緖控管有問題，開始密集針對X小姐，將沒問題的工作，講得很有問題，幾乎每天責罵她2小時以上；但她工作表現一直很穩定，沒有出現重大錯誤，也無常請假或推工作。按流程工作文件核完章後，交由直屬課長核閱或修改，再往上陳核至盛經理，但盛經理跳過課長，直接罵X小姐。

▲傳出職場霸凌的台電北南區處(舊址)。（翻攝Google map）

自2019年1月開始，盛經理幾乎每天看到X小姐的文件，就直接衝到X小姐的座位前不分青紅皂白的責罵，所罵的內容也都是枝微末節的小事。或是那種好幾年來都按照往例處理的案件，盛經理想改成其他作法，卻不理性溝通，總是用高分貝音量飆罵，把以往東西都講成是錯的，甚至連她自己曾核過章、看過沒問題的文件，也要求反覆修改，讓X小姐無所適從。

X小姐流著淚訴說委屈，盛經理常情緒異常激動且失去理智，沒人敢請她長話短說講重點，大家完全不敢講話，只能一直點頭恭敬的回答「是」、「好的」，默默希望她發洩完情緒後能恢復正常，但仍日復一日上演脫序戲碼。

同年2 月，盛經理不但飆罵言語霸凌，還開始肢體暴力、動手推打人。2月20日，盛經理飆罵到一半，突然用她的右手用力推打X小姐肩膀，致X小姐後退一步，但盛經理似乎沒察覺自己失控行為繼續狂罵，X小姐當場愣住。

過了2天，一樣的場景，盛經理又在罵人時，突然推了X小姐的肩膀，這次更用力，一直到下班回家，X小姐身上都還有盛手指戳進肩膀的痛感，在盛經理推打時，X小姐哀求：「經理，可不可以不要打我…」，但盛經理沒反應，繼續高分貝的飆罵，令人恐懼。

由於不堪職場暴力，X小姐與同事、朋友討論後，決定依據台灣電力公司台北南區營業處禁止工作場所職場暴力規定「盡可能以錄音或任何方式記錄加害者行為做為證據」，暗中錄音蒐證。

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