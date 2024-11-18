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又有雞要受害！中華隊晉級祭品文「發1000片雞排」　他要兌現了

▲▼方昶詠發祭品文，準備發1000片雞排。（圖／翻攝臉書／豹子腿 方昶詠）

▲方昶詠發祭品文，準備發1000片雞排。（圖／翻攝臉書／豹子腿 方昶詠）

記者柯振中／綜合報導

中華隊17日對戰澳洲隊，終場繳出了11比3的亮眼成績，與日本攜手前進4強。值得一提的是，在12強B組賽開始以前，前職棒球員方昶詠就已發出祭品文，只要晉級複賽，就發1000片雞排，如今因此臉書被灌爆，而他也開心地說，已經跟廠商聯絡好，等到時間確認完畢，就會開始發雞排。

方昶詠10日在臉書上發文，以行動力挺中華隊，只要中華隊晉級複賽、打到日本，那麼他會每天發200片雞排，並且連發5天，總共發出1000片，讓許多球迷相當期待。

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而中華隊17日對陣澳洲時，方昶詠在觀眾席上低頭，因而被球迷們訊息洗版，詢問「下面是躲了誰」。他則對此解釋，其實是因為中華隊拿下了好成績，因此正在聯繫雞排店老闆。

▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

等到比賽結束，方昶詠感性地說，相當開心賽前的祭品文成真，或許當下發起活動時，有少部分網友認為，他只是隨口說說，甚至是不看好、開始攻擊，但他既然已經說出去，就一定會做到。

方昶詠提到，目前雞排已經聯繫好，只要等時間確認完畢，就能公布發放雞排的時間及地點，「我一直認為，因為棒球我才有收益，我只是把這些收益再拿回來回饋給大家」，希望大家可以一起支持中華隊、支持台灣的棒球，「咱們都是台灣人。」

不少球迷看見貼文以後，嗨翻留言直呼，「全台灣的雞：靠么沒欠你欸」、「雞：沒得罪你啊」、「雞：林北五告雖…你們晉級，我們升天」、「雞排店老闆：賺爛了賺爛了」、「雞排吃定了，爽啦！」

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