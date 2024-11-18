中壢六和扶輪社前進桃園復興偏鄉　義剪+捐物資傳送愛心

▲中壢六和扶輪社社長阮慶漓(左三)帶領扶輪社友到復興偏鄉做公益。（圖／六和社提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪3501地區中壢六和扶輪社、為協助改善偏鄉的長期照護與醫療資源問題，發起「愛心傳遞、溫暖復興」物資捐贈暨義剪服務，由越籍新住民社長阮慶漓結合中壢扶輪社等友社、桃花園義剪志工團，前往桃園市復興區傳愛，發揮扶輪年度主題「有你有我、共創神奇」精神。

▲發揮扶輪年度主題「有你有我、共創神奇」精神，做公益。（圖／六和社提供）

阮慶漓17日表示，「愛心傳遞、溫暖復興」活動於日前舉行，聯合了中壢扶輪社、中壢西區扶輪社、中壢東山扶輪社、中壢大同扶輪社、中壢北區扶輪社、中壢環南扶輪社及中壢明星扶輪社共同參與。

▲阮慶漓(右一) 感恩有扶輪社友一起回饋社會。（圖／六和社提供）

捐贈物資包含電動持續/間歇腰牽引機、醫療器材及生活用品等，期望能有效緩解當地長期以來醫療資源匱乏的困境，期善舉喚起社會各界對偏鄉長照需求的關注。活動當天，桃花園義剪志工團有9位義剪老師，為復興區的30多位長者義剪，志工們以有溫度的剪刀+美髮專業，讓被剪完頭髮的長輩，滿臉喜悅，感受到各界傳送的溫暖。

▲桃花園義剪志工團以有溫度的剪刀+美髮專業，為長輩義剪。（圖／六和社提供）

阮慶漓從越南故鄉來到台灣已24年，從事人力仲介服務。她說：越南是故鄉，台灣是新鄉，感恩初來台灣受到許多人的關懷與支持，今天才有能力加入扶輪家庭、並接任扶輪社長，和許多扶輪人一起回饋社會，期結合國際扶輪的力量，將公益關懷的行動從桃園出發，擬於明年力邀扶輪社友到越南故鄉做公益，力行扶輪精神。