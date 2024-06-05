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屏科大時尚系師生走進迦南養護之家　用愛剪出美麗

▲屏東科技大學時尚設計與管理系迦南養護之家進行義剪 。（圖／屏科大提供）

▲屏東科技大學時尚設計與管理系迦南養護之家進行義剪 。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學時尚設計與管理系為慶祝該校創校100周年校慶，於6月4日在迦南養護之家進行義剪活動，讓住民們很感動。

▲屏東科技大學時尚設計與管理系迦南養護之家進行義剪 。（圖／屏科大提供）

▲屏東科技大學時尚設計與管理系迦南養護之家進行義剪 。（圖／屏科大提供）

這活動由時尚系謝維合主任、鄭悅伸老師及楊瑾沂設計師，帶領楊依潔、謝奕婷、鍾佳臻、王淯靚、廖慈婷、蘇郁庭等6位同學前往。

這次帶領義剪的謝維合主任擁有英國里茲大學藝術與設計博士)，並擁有英國倫敦莎宣造型設計學院專業整體造型、髮型證照；另一位鄭悅伸老師同時也是知名連鎖公司姿也髮型處長，兩位師長不但技術專精，更不遺餘力地培養同學服務社會，建立良善的理念，本次的義剪讓迦南養護之家的長者們都非常開心。

謝主任說，義剪活動不僅為長者們提供美髮服務，更是一次溫馨的交流與陪伴。時尚設計與管理系師生與長者們之間的親切互動，不僅聆聽他們的故事，彼此分享生活的喜悅，同時讓學生從服務中學到關懷社會、培養樂於助人的價值觀。」　　

迦南養護之家自97年正式成立以來，以「尊重生命，讓身心障礙者活得有尊嚴」為宗旨，並以「深耕地方，造福社區」為發展願景，目前服務54位、平均50歲的身障對象，皆為全重度與極重度身障等級，且皆來自弱勢或無親無依者，該校希望透過學校的各類服務提升該院內長者們樂齡自在的生活，也同時教導同學術業有專攻之餘，不忘回饋社會，共同促進社區共好。

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屏東科技大學時尚設計與管理系義剪迦南養護之家

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