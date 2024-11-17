天母廣田洋果子泡芙發霉！北市現場稽查「已暫停販售」仍揪2缺失

▲北市衛生局前往天母高島屋的廣田洋果子稽查，現場泡芙已經暫停販售。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

網友在臉書社群爆料北市天母高島屋的廣田洋果子將發霉泡芙和要賣的泡芙擺在一起，恐怕有食安疑慮。北市衛生局今（17）日前往稽查，並於晚間公布結果，現場業者已經暫停販售泡芙，但仍有食品業者登錄資訊未更新、未出示近1年產品來源文件等缺失事項，要求限期改正，如果屆期未改正最高可處2億罰鍰。

有網友在臉書《靠北天母幫》社群po文指出，昨日前往高島屋日系甜點店，竟看到發霉泡芙和要賣的泡芙擺相當近，且發霉紙盒還放在販售泡芙上面，感到相當噁心且擔心有食安疑慮。

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經了解該店為北市天母高島屋的廣田洋果子，北市衛生局今日前往現場稽查，衛生局食藥科科長林冠蓁表示，現場針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行查核，經查業者已暫停販售泡芙，惟查有食品業者登錄資訊未更新、未出示近1年產品來源文件等缺失事項。

北市衛生局已要求於11/20前改善完成，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第9條、第13條及同法第48條處3萬到300萬元罰鍰。

林冠蓁指出，業者也表示泡芙為假日限定產品，由總公司當日配送，並取部分作為展示品，當日未售完會進行報廢。衛生局已輔導業者往後針對待報廢產品及包材應明確標示，並與其他產品有效區隔，避免交叉污染或誤用，以維護消費者權益。

▲網友爆料在天母高島屋一家知名日系甜點店的泡芙，販售品和發霉產品擺放相當近，有食安疑慮。（圖／翻攝自臉書《靠北天母幫》）