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墾丁遊客遭龜殼花咬傷！怒告民宿「沒標示」　老闆娘傻眼：從沒見過

▲遊客墾丁岸邊戲水 。（圖／民眾提供）

▲在墾丁被龜殼花咬傷，遊客怒告民宿 。（資料照／示意圖，與本文當事人無關）

記者許力方／綜合報導

鄭姓男子去年9月前往墾丁旅遊，入住一間民宿，在草皮活動時，突遭毒蛇「龜殼花」咬傷左腳掌，憤而提告民宿陳姓女負責人沒有設置警告標示，涉犯過失傷害罪，陳女堅稱自己無預見可能性，也不曾看過草皮有毒蛇，屏東地院審理後判決陳女無罪。

判決書指出，鄭姓男子去年9月1日入住該民宿，當晚9時許，在民宿草皮活動時，遭一隻龜殼花咬傷左腳掌，造成蜂窩性組織炎、左下肢出血性腔室症候群等傷害，主張民宿在範圍內草皮區並未設置毒蛇警告標示，提供診斷證明書、證述、病歷表及相關照片為證據，提告陳姓女負責人過失傷害。

陳女辯稱，「我認為我沒有過失」，且墾丁國家公園管理處也都表示民宿沒有設置相關警示措施的義務，另外，她也未曾在民宿草皮見過毒蛇，無預見可能性，否認犯行。經法院調查，鄭男提供的證據僅足以證明在民宿被龜殼花咬傷腳，以及民宿沒有設置標示，但不足以證明陳女有涉及過失傷害犯行。

法官函詢屏東縣府、墾管處後認定，依據《民宿管理辦法》、《國家公園法》、墾管處法規，並無針對國家公園內民宿範圍內可能出現野生動物，例如毒蛇，出沒地點需設置警告牌等相關規範，陳女雖有違反注意義務，但並未有法律依據，本案難以認定陳女有應注意、能注意而未注意過失，判處無罪。

▼龜殼花為台灣常見毒蛇。（圖／資料照）

▲▼菜園蓄水桶龜殼花出沒，新北動保處獸醫俐落捕蛇。（圖／新北市政府）

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