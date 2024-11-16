風力發電機「葉片掉下來」！　澳洲技師當場被砸死

▲傑西在安裝風力發電機時意外身亡。（圖／翻攝gofundme.com）



記者吳美依／綜合報導

澳洲維多利亞州（Victoria）發生恐怖工安意外，36歲的技師傑西（Jess Patience）正在協助安裝風力發電機時，竟被掉落的葉片砸中，經過一番急救之後，於現場宣告不治。

7news等外媒報導，11日上午8時左右，這起事故發生在農村小鎮羅克伍德（Rokewood）的「金色平原風力農場計畫」（Golden Plains Wind Farm Project），那裡正在建設一系列能源設施，包括風力發電機。

傑西被葉片擊中之後，救護迅速抵達現場，並且試圖搶救，但他很快就被宣告不治，現場也緊急封鎖。親友在募資平台GoFundMe發起活動，希望紀念傑西，同時協助遺孀籌措喪葬費用。

維多利亞州工作安全局（WorkSafe Victoria）調查後，於14日發布聲明，「根據了解，地面上的一些葉片正準備吊起時，其中一片從支撐平台上脫落，擊中36歲死者。」

負責計畫第一階段的公司「維斯塔斯」（Vestas）表示，將展開內部審查，同時配合當局調查，以釐清意外原因。發言人說，「維斯塔斯向死者家屬致上最深刻的哀悼，在這個艱困的時刻，我們將盡一切努力支持他們。」

事實上，這已經是澳洲今年第38起致死工安意外。澳洲工人工會（AWU）最近才對「維斯塔斯」提出安全疑慮，秘書長羅尼（Ronnie Hayden）質疑「維斯塔斯」對於工地監督力道不足，並且讓承包商從事危險工作，「這場毀滅性的損失，原本是可以避免的。這不只是另一份數據，而是一名工人去上班之後，再也回不了家。」