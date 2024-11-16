被懷疑跟大嫂有染！嘉義男發狂拿菜刀猛砍哥哥　判決結果出爐

▲洪男情緒失控揮刀砍傷哥哥後遭警方帶回。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者陳韻如／嘉義報導

嘉義市八德路上一間海產店2023年11月30日晚間發生砍人案件！31歲洪姓男子遭到68歲的哥哥懷疑與大嫂有染，當場情緒失控，隨手拿起工作檯上的菜刀把哥哥砍到重傷，險些沒命，好在經急救後撿回一命。案經法院審理，一二審均依殺人未遂罪嫌，判弟弟6年徒刑，仍可上訴。

根據判決，31歲的洪男患有思覺失調症，與在一間海產店擔任工作，哥哥擔任廚師，他則負責端菜、洗碗。案發當天，哥哥因懷疑他與自己的女友陳女有染，因此在店內興師問罪，質問洪男是否屬實，雙方因此爆發激烈口角。

經過一番爭執之後，洪男當場抓狂，隨手就拿起一旁的菜刀朝哥哥的臉部、頸部劈砍，當場把哥哥砍到重傷，好在緊急送醫搶救，哥哥才撿回一命。洪男事後被法官依殺人未遂罪嫌將他判刑6年，但他認為判刑過重，因此提出上訴。

洪男委任律師主張，洪男已坦承犯行，原判決量刑過重，且他是有正當工作，而非遊手好閒之人，因此請法官從輕量刑。

對此，台南高分院審理後認為，雖洪男患有思覺失調症，但在案發當下，依其辨識而行為的能力有些許降低，但並未達到顯著減低情形，且依據一審法官囑託台中榮民總醫院灣橋分院鑑定明確，因此不符刑法減免其刑規定。

此外，洪難在動手砍哥哥的情況當下，並沒有任何特殊原因與環境可以引起一般同情客觀，或可憫恕的情形，再加上他的犯行依未遂犯減輕其刑後，已無對其科以該減輕後最低度刑猶嫌過重情形。

法官認為，洪男與哥哥是親兄弟，僅因細故就動手砍人，造成哥哥住院13天，至今仍未痊癒，且也未與哥哥達成和解，一審法官在考量他的社經地位，以及他為身心障礙人士等一切情狀後，將他量處6年有期徒刑，明顯是已經斟酌刑法第57條各款事由，並未逾越法定刑度，亦無違背公平正義之精神，因此駁回上訴，維持一審原判。全案仍可上訴。