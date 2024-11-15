小甜甜開罵「又渣又爛機掰的人 」　前夫3度怒告連敗確定

▲小甜甜（左）與前夫宋晉賢（右），為了愛狗的事情鬧上法庭。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜、宋晉賢）

記者吳銘峯／台北報導

藝人小甜甜（張可昀）與前夫宋晉賢離婚後，雙方仍持續交火，去年小甜甜在網路上PO文又開直播罵「又渣又爛的前夫」、「不負責任的爸爸」、「機掰的人」，宋男不滿，提告妨害名譽，但因舉證不足，檢方兩度對小甜甜做出不起訴處分。宋男再議，案經高等檢察署審理後，15日駁回再議確定。

根據網路資料，1984年出生的藝人小甜甜，2013年改回本名張可昀，她2021年間與小5歲的宋晉賢奉子成婚，婚後產下一女「米苔目」，一家三口曾多次在網路上曬出幸福溫馨的照片；但結婚2年後爆發婚變，2023年3月間正式離婚。2人離婚後仍不時隔空交火，攻佔娛樂媒體版面。

本案在2人離婚後不久發生，2023年5月初，小甜甜先在粉絲專頁發文說：「他X的經神病、又渣又爛的前夫」、「不負責任爸爸、沒幫小孩噴防蚊液及虐狗」。同年月19日又開直播辱罵：「機掰的人、他X的、雞X爸爸、說謊的人」。

宋男不滿，認為當時因小甜甜拜託他帶愛犬茼蒿看醫生，後來發現犬隻身上有不合理的傷痕，質疑小甜甜虐狗，並PO出犬隻受傷的血淋淋畫面。但沒想到小甜甜非但不感謝他幫忙帶狗送醫，反而惡言相向，因此宋男到警局提告，控告小甜甜涉嫌妨害名譽罪嫌。

但案件經士林地檢署偵辦後，士檢根據宋男舉出的證據，認為犯罪嫌疑不足，兩度對小甜甜做出不起訴處分。宋男不服，向高等檢察署提出再議。案經高檢署審理後，認為士檢不起訴處分並無違誤，因此駁回宋男的再議，小甜甜不起訴確定。