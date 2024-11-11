登山包遭竊3天尋回　馬籍交換生大讚台中警：想定居台灣

▲警方尋回彭男登山背包，彭大讚台灣警方辦案效率，也說有了想要定居台灣的念頭。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

馬來西亞籍彭姓男子來台當交換學生，愛上台灣山林風景、豐富的原住民部落文化，每個月都要登山健行，但本月初他將機車停在台中市公園路、市府路的人行道，並將登山背包放在腳踏墊，沒想到背包竟然遭竊，經報警求助，轄區第二警分局員警花了3天時間把背包尋回，彭男大讚台灣警方辦案效率，也說有了想要定居台灣的念頭。

台中市第二警分局表示，本月2日接獲彭男（30歲）報案，稱他在用餐前，將機車停放在公園路、市府路的人行道，用餐返回發現放置在機車腳踏墊的登山背包不翼而飛，導致爬百岳的行程只能喊卡，請求警方協助。

彭男跟警方說，他是馬來西亞籍的交換學生，來台求學的過程中因喜愛台灣豐富多元的自然風景，結識許多志同道合的山友，幾乎每個月都從事登山活動，背包內放有登山用的帳篷、睡袋、耳機等物，價格不便宜。

警方調閱周遭監視器畫面，逐一過濾，於本月5日查獲到1名張姓男子（66歲），經過人行道時就將背包拿走，張男稱是臨時起意；警方清查背包內沒有任何損失，偵訊後依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

▲警方清查背包內容，沒有任何損失。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方通知彭男領取背包，彭男喜出望外，他表示，原本對於找回失物不抱太高期望，沒想到台灣警察對於物品失竊這種小案也肯投入心力積極偵辦，讓背包完璧歸趙，除了再三對員警表達敬佩與感謝之意，彭男也大呼，「台灣實在是太棒了！」，讓他更有想留在台灣定居的打算。