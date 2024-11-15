高鐵嘉義站捐血送肩背袋　鼓勵民眾挽袖捐血做愛心

▲ 高鐵嘉義站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動 。（圖／高鐵嘉義站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

每年歲末寒冬之際常是各地血庫告急之時，台灣高鐵公司為善盡企業社會責任，再次舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動。今（15）日在高鐵嘉義站啟動募血，許多高鐵的員工及過往旅客紛紛挽袖捐血，鐵路警察局太保派出所的弟兄也加入快樂捐血人的行列，帶著滿滿的愛心，共同為生命獻出一份珍貴的禮物。

高鐵嘉義站特別與南部捐血中心合作，希望將高鐵員工與旅客的愛心與熱血，送給需要幫助的人。凡是參加「寒冬送暖 捐血傳愛」活動的員工或民眾，皆可獲贈兼具美感與實用性的特製「台灣高鐵肩背袋」乙個，民眾現場反應熱烈。

今日上午，車站同仁包含站務、維修、保全一起挽袖捐熱血，鐵路警察局太保派出所也前來參與高鐵捐血活動，並藉由活動向捐血民眾宣導「反詐騙、反毒、反暴力、交通安全」等各項警政作為。此外，不少乘車旅客利用等車空檔展現愛心，挽起衣袖、捐出熱血，參與這個有意義的活動。

高鐵嘉義站長朱立中表示，希望藉由「寒冬送暖 捐血傳愛」活動拋磚引玉，邀請高鐵員工與民眾發揮愛心，以實際行動為血庫挹注更多血源，減緩全台各地用血壓力。期盼透過大家的熱情挽袖，讓需要幫助的病患都能得到最即時的救助，讓高鐵列車乘載旅客與社會滿滿的溫暖與愛心，成就更加豐盈、美好的台灣！