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景福宮、警友會捲袖捐血做公益　提前歡度警察節盼拋磚引玉

▲桃園市警局與桃園警分局等單位今天舉辦捐血公益活動，市警局副局長陳武康也到場響應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局與桃園警分局等單位今天舉辦捐血公益活動，市警局副局長陳武康也到場響應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園景福宮、護國宮、慈護宮與桃園警友會等單位今（11）日上午配合新竹捐血中心舉辦捐血公益活動，新竹捐血中心指出，目前欠缺A、O型血液，籲請這類型血液民眾多捐血；桃園市警局副局長陳武康、桃園警分局分局長吳明彥都率先捲起袖子捐血助人，提前為警察節暖身做公益。

▲配合新竹捐血中心舉辦捐血活動，為警察節提前暖身做公益，桃園警分局局長吳明彥到場慰問捐血同仁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲配合新竹捐血中心舉辦捐血活動，為警察節提前暖身做公益，桃園警分局局長吳明彥到場慰問捐血同仁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局為展現警察博愛、熱心公益情操，今天上午9時許與台灣血液基金會新竹捐血中心在桃園警分局前舉辦「SHOW出你的一臂之力捐血活動」，此外包括大園、龜山、八德與蘆竹警分局也派員共襄盛舉，市警局刑大、交大、少年、婦幼警察與市府環保局就治安、交通重點工作針對改裝噪音車輛強力攔檢取締，在「靜桃專案」勤務執行在場宣導，並以照相科技執法設備，宣示取締決心。

▲桃園市慈護宮、警友會等單位今天與市警局舉辦捐血公益活動，副局長陳武康與景福宮等單位會後合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市慈護宮、警友會等單位今天與市警局舉辦捐血公益活動，副局長陳武康與景福宮等單位會後合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

分局長吳明彥指出，近期因持續面臨血荒，趁警察節前夕舉辦捐血活動，發起同仁與民眾踴躍響應「捐血一袋救人一命」公益活動，轄區內包括景福宮、慈護宮、警雁協會、桃園警友辦事處等單位都前來響應，並感謝桃園警友辦事處主任杜彥儒、榮譽主任簡寶鋐率警友團隊致贈每位同仁筋膜槍等小禮物，以體恤終年辛勞員警舒壓。

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