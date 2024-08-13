中捷砍人案今調解　被害高中生父希望賠全台1人1元「2300萬」

記者白珈陽／台中報導

台中捷運今年5月間爆發隨機砍人案，檢方依殺人未遂罪起訴19歲洪姓男子，台中地院7月開庭時，洪男坦承犯罪，泣不成聲說對不起父母，即使被判刑10年也接受。今（13）日進行民事調解，當事人預計不會到庭，由委任律師出庭；被害呂姓高中生的父親於開庭前說，盼洪男家屬向全台灣人民道歉，希望的賠償金額是全台1人1元，即2300萬元，他們將會把錢用在公益用途。

▲呂父說，盼洪男家屬向全台灣人民道歉，希望的賠償金額是全台1人1元。（圖／資料照）



呂父說，洪男僅19歲，沒有資產無法賠償，應是由洪的雙親代為賠償，「但這些錢不是賠給我們，是要賠給社會大眾，兩千三百萬人民」，呂父說，希望的金額是全台灣1人1塊錢，他們願意將這些錢全部拿來做公益，洪男父母應向所有台灣人道歉教出這樣的小孩。

呂父指出，先前他自行舉辦的捐血活動，包含買的禮品、朋友贊助的產品，價值就超過100萬元，如果洪男雙親願意賠償上述金額約2300萬元，將可舉行約23場大型捐血活動，他們願意全力付出，以此回饋社會。

呂父也說，如果洪男、洪父家屬有心懺悔，應向全台2300萬人道歉，如果只是賠個幾十萬元，「對我們來講，不是可以接受的，如果真的無法賠償，就交給司法還給社會一個公平正義。」

至於長髮哥許瑞顯提出的調解條件則是120萬 ，內容包含精神賠償（包含受傷部分）、工作損失跟律師費等。

回顧本案，今年5月21日，洪男帶著3把刀搭乘台中捷運，在車廂內無差別揮刀攻擊，造成長髮哥許瑞顯及呂姓高中生2人受傷，檢方依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌起訴洪男。法院7月17日首次開庭，洪坦承犯罪，庭間數度哽咽，稱自己不是個好東西、也對不起父母，並向長髮哥等人鞠躬道歉，稱即使被判刑10年也接受，一切尊重法律。