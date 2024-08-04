嘉女幸福小太陽志工團　鬆餅義賣+樂旗隊響應捐血

▲ 嘉義女中小太陽志工隊攜手該校樂旗隊響應捐血活動，市議員郭定緯、黃思婷等人到場支持活動 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義女中幸福小太陽志工團成軍23年，是曾獲選教育部全國青年志工服務績優團隊，不僅上山、下海環島關懷獨居老人、偏鄉學校，更利用假日課輔弱勢學童，4日上午在高雄捐血中心垂楊捐血室邀請下，結合該校樂旗隊一起以行動支持捐血行動，校長林義棟、市議員郭定緯、黃思婷等人到場共襄盛舉，郭定緯也贊助活動經費力挺學生們的善心義舉。

▲ 嘉義女中管樂旗隊頂大太陽應捐血活動。（圖／記者翁伊森攝）

志工團社長蔡孟㚬表示，曾祖父曾因行走不慎從樓梯跌落大量失血，由於搶救需要大量的血，為了感謝熱心民眾平常捐血讓醫院血庫足夠提供曾祖父急救，她便立下心願期許自己未來能力許可時，也要貢獻力量，幫助別人，也希望這次活動可以募集到200袋血。

▲ 嘉義女中小太陽志工團透過動手做鬆餅義賣，響應各項善心活動。（圖／記者翁伊森攝）

管樂隊長黃媺倫表示，管樂旗隊首次向應圈捐血活動，藉由神鬼奇航、櫻桃小丸子及你是我的花朵等活潑輕快歌曲帶動現場氣氛。另外現場還有志工團現做的鬆餅義賣，善款也曾挹注花蓮0403大地震。