超奢婚禮「人妻每月10萬零用錢」　才3年喊離婚！網傻：一定有貓膩

▲原PO自曝，砸錢舉辦超奢婚禮。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「妳的要求全都照辦！」一名人夫透露，砸錢舉辦奢華婚禮，還去國外拍婚紗，以及加拿大度蜜月，就是要討老婆歡心，婚後也不必工作，每月有超過10萬零用錢可花，豈料結婚才3年，老婆卻翻臉嗆離婚，氣得原PO怒吼「先摸一摸妳的良心在哪裡？」文章曝光後，網友質疑「一定有貓膩！」

一名男網友在臉書《匿名公社》大嘆，3年前包場、買999朵玫瑰求婚成功，結婚更砸重金迎娶老婆，「12台超跑迎娶、法國拍婚紗、圓山婚宴、加拿大蜜月」，每一樣都依老婆的要求照辦。

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原PO還說，這些年老婆也都不用工作，在家不用做家務，每月有超過10萬零用錢，怎料如今老婆說變心就變心，翻臉比翻書還快，「妳現在跟我說要離婚？先摸一摸妳的良心在哪裡？」

底下網友熱議，「哇靠超級冤大頭」、「離婚直接分一半比較快啊」、「越是轟轟烈烈的愛情，下場都是很難堪」、「婚姻的長短常常與婚禮的花費成反比」、「你是娶到流水席姐喔」、「還有缺嗎+1」、「每月10萬零用錢，相信有一堆人等你二婚」。

但有網友認為，事出必有因，「我覺得婚姻若走到分，都是二人一定有啥問題，只是說若沒局外人攪局，那就是二人相處上的問題」、「可能她摸不到你的GG在哪裡」、「一定是你某方面輸於常人」、「先說除了這個你做了什麼啊？家暴外遇還媽寶？」「也可能女方偷吃」；還有網友質疑真實性，「下去領87塊吧，3年前還在疫情中」、「3年前疫情嚴重的時候又不能群聚，聽你在唬爛」、「一定有貓膩」。