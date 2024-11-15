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社會 社會焦點 保障人權

西門町大樓暗藏25桌超大賭場　百名賭客忘情廝殺...這下全栽了

記者邱中岳／台北報導

北市警萬華分局在日前接獲線報，在轄區內有棋牌館掛羊頭賣狗肉，實則經營賭場麻將生意，西門町派出所警員於12日持搜索票上門查緝，當場逮捕4名員工以及1百名賭客，並查扣賭資抽頭金7萬元，籌碼26萬以及賭具還有25台電動麻將桌。

警方調查，萬華分局西門町派出所，在12日前往萬華區長沙街一處棋牌館查緝，當場發現裡面有百位賭客正在廝殺，另外現場還有39歲的潘姓負責人以及3名員工在場協助，警方當場搜出賭資以及抽頭金約7萬元，籌碼26萬、25張電動麻將桌。

▲▼西門町商圈暗藏麻將賭場，警方逮百賭客，4員工遭法辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲西門町商圈暗藏麻將賭場，警方逮百賭客，4員工遭法辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，棋牌館在萬華區長沙街一帶，位於西門町商圈的周圍，與其他聯外橋樑相當便利，潘等人更將2棟民宅打通擴建場地，擺放25張電動麻將桌，提供給客人使用，以每將每人支付1百元的方式抽頭，藉此獲取不當利益。

警方事後查扣相關不法賭資以及賭具，另外還有依照規定向百名賭客進行裁罰，另外潘姓負責人以及3名員工，也依照賭博罪嫌送辦。

▲▼西門町商圈暗藏麻將賭場，警方逮百賭客，4員工遭法辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

萬華分局呼籲，賭博是萬惡深淵，傾家蕩產者大有人在，且易衍生重利、暴力討債等治安問題，萬華分局將會持續全力掃蕩賭博之不法行為，展現淨化社會治安並杜絕賭博歪風之決心。

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